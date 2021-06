Novos processadores Intel podem chegar junto com a próxima versão do Windows

Os rumores e especulações em volta da próxima versão do sistema operativo Windows são cada vez mais. Na imprensa, o nome Windows 11 ganha forma, à medida que várias outras informações vão sendo reveladas em leaks.

Mas parece que, quando for lançado, o novo Windows não virá sozinho. Segundo as últimas notícias, os novos processadores Alder Lake-S da Intel podem também chegar na mesma altura.

A Intel prepara os seus novos processadores de desktop Alder Lake-S de 12º geração. Estes prometem oferecer o melhor desempenho possível aos utilizadores. Os rumores deixam no ar aquilo que a marca norte-americana pode estar a preparar e a chegada dos novos chips é aguardada com muitas e altas expetativas.

Processadores Intel podem chegar ao mesmo tempo do novo Windows

De acordo com as mais recentes informações, os novos processadores Alder Lake-S da Intel podem chegar juntamente com a próxima versão do Windows.

Segundo uma publicação do popular e confiável leaker de tecnologia Moore’s Law is Dead, a 12º geração de CPUs da fabricante norte-americana pode chegar em outubro, numa data próxima ao Halloween, que acontece no dia 31 desse mês.

Por sua vez, a Microsoft poderá também em breve fazer uma atualização ao sistema operativo Windows 10, lançado há já 6 anos. A gigante de Redmond poderá apresentar a nova versão do seu sistema operativo no dia 24 de junho, o qual já é apelidado pela imprensa como Windows 11.

Desta forma, a data de chegada ao mercado do novo SO pode coincidir com o lançamento dos novos processadores Intel. Tal será certamente benéfico para ambas as potências, uma vez que o novo Windows deverá contar com mudanças significativas para aumentar a performance e eficiência dos processadores com diferentes tipos de núcleos. Portanto, as vantagens serão mais do que muitas para os CPUs híbridos da Intel com dois tipos de núcleos.

Os novos processadores Alder Lake-S da Intel oferecem suporte a memórias DDR5 e ao padrão PCI Express 5.0. Por sua vez, os chips já serão produzidos através do processo de 10nm, o que deixa a fabricante mais perto da evolução da litografia mais recente.

Resta-nos então aguardar pelo próximo dia 24 deste mês para ficarmos a saber mais novidades já oficiais por parte da Microsoft.