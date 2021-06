O mundo do Windows está ao rubro, com as novidades que a Microsoft diz estar a preparar. Ainda se sabe muito pouco sobre o que estará para chegar, mas tudo aponta para que seja uma verdadeira revolução.

Agora que a data para essa apresentação existe, surge um rumor que aponta para a chegada de um novo Windows. A Microsoft terá a ser preparado o Windows 11, com tudo o que este sistema possa vir a estrear para os utilizadores.

PUB

Foi na Build deste ano que Satya Nadella revelou que a Microsoft estava a preparar grandes novidades para o Windows. Sem nunca as revelar, focou-se na forma como os programadores poderiam tirar ainda mais deste sistema em breve.

A reforçar esta ideia, tudo parece alinhar-se para que seja muito em breve a sua apresentação. A data será já este mês, com o dia 24 de junho a ser o proposto. Tudo acontecerá num evento que a Microsoft tem já agendado, mas ainda sem uma agenda definida.

É precisamente este anúncio que agora foi feito que revela o que poderá estar preparado para esse dia. As mais recentes teorias apontam para que nesse dia surja um novo Windows, já com um nome. Falamos da chegada do Windows 11.

As provas, vindas de quem avaliou a publicação da Microsoft feita no Twitter são, aparentemente claras. Em primeiro lugar temos o número 11 que é criado com a projeção da janela, em que apenas foi dado cuidado e esse elemento horizontal, ignorando a sombra vertical.

A segunda prova é mais direta e está dependente apenas da Microsoft. Falamos da hora a que o evento foi marcado, que foge um pouco do que é normal. Está agendado para as 11 de dia 24, abrindo assim caminho, aparentemente, para a chegada do Windows 11.

Apesar de ser óbvio e claro para muitos que é mesmo a chegada do Windows 11, para muitos mais é apenas coincidência ou algo forçado. A verdade é que a Microsoft aposta muito para este evento, quer seja para o Windows 11 ou apenas uma melhoria do Windows 10, que na sua apresentação seria a última versão a ser lançada!