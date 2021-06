A Microsoft vai apresentar a próxima versão do Windows muito em breve

Foi durante a Build de 2021 que a Microsoft avançou com uma novidade importante. Tem em preparação uma das maiores renovações do Windows, para conseguir dar ao seu sistema operativo uma nova vida e uma nova imagem.

Sem ter avançado muito sobre o que ia criar, focou-se na forma como os programadores vão poder explorar este sistema para monetizar as suas criações. Agora e para oficializar esta mudança, reservou o dia 24 de junho para a grande apresentação. É nesse dia que vai apresentar a próxima versão do Windows.

Foi o próprio Satya Nadella, o CEO da Microsoft, que aproveitou a Build deste ano para revelar que há grandes novidades a caminho do Windows. A gigante do software quer renovar este sistema e dar-lhe uma nova imagem, eventualmente ir mais além no conceito de sistema operativo global e tentacular, como é o Windows.

Sem muitas informações concretas, prometeu uma verdadeira revolução, para tornar este SO como uma plataforma ainda mais abrangente. Deverá conseguir dar aos programadores novas oportunidades económicas, o que significa que a loja de apps da Microsoft terá de mudar.

Sem uma data definida, ficou a dúvida quando seriam reveladas as novidades e o novo Windows. Agora, a Microsoft convida os utilizadores e os programadores a assistirem a um evento no dia 24 de junho.

A página dedicada a este evento revela a data anunciada e também o mote do que está para vir. A Microsoft quer que todos possam ver o que vem por aí para Windows. Mais uma vez limita-se ao mínimo e quer criar uma expetativa grande para esta novidade.

Depois de terminar de forma oficial os desenvolvimentos do Windows 10X, a gigante do software tem muitas melhorias deste sistema que pode usar. Estas podem e devem ser incorporadas na versão Sun Valley, que deverá chegar no final do ano aos PCs.

Resta então esperar pelo dia 24 de junho para conhecer o que está a ser preparado. Certamente as novidades vão ser profundas, como já se viu em algumas informações reveladas, e a Microsoft vai garantir que estas fazem evoluir o Windows e o que este oferece aos utilizadores.