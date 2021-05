Microsoft promete uma nova geração do Windows para muito breve

A Microsoft prepara-se para revolucionar o Windows. Esta é uma ideia que vem a ser propagada há algum tempo, tendo até algumas imagens e conceitos sido revelados. Tudo assentará numa nova imagem e num conceito de utilização diferente.

Na Build 2021, que agora está a acontecer, a Microsoft resolveu revelar um pouco mais. Foi o seu CEO que veio a público e prometeu que muito em breve uma nova geração do Windows vai chegar aos utilizadores.

Foi o próprio Satya Nadella, CEO da Microsoft, que revelou muito mais do que está para vir para o Windows e o seu ecossistema. A gigante do software tem preparado esta mudança e há muito que se espera as novidades prometidas.

No evento de abertura da Build deste ano, a conferência dedicada aos programadores, ficou prometido que esta nova versão será muito mais que uma simples mudança estética. Será alargada a todo o ecossistema e promete muito para todos.

Segundo as palavras de Satya Nadella, esta nova versão será especial para os programadores e criadores de conteúdos. Estes vão desbloquear novas oportunidades económicas, o que significa que a loja de apps da Microsoft terá de mudar.

Esta não é também uma ideia nova e já vem sendo falada ao longo do tempo. A Microsoft terá a ser preparada uma loja de apps, que receberá todo o tipo de propostas, incluindo as win32, abrindo as portas a todas as que hoje estão excluídas.

Pensa-se que a Microsoft quererá ir mais longe nesta loja do Windows. Fala-se que permitirá aos programadores usarem sistemas de pagamentos externos, evitando assim os 15% que a empresa cobra em cada compra realizada.

Com o fim do Windows 10 X, é esperado que tudo seja transferido para esta nova versão. O estranho aqui é a mudança de discurso da Microsoft, que passou a referir-se apenas ao Windows, dando a entender que poderá novamente mudar a nomenclatura do seu sistema.