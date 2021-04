Com a sua loja de apps, a Microsoft quis seguir o caminho da concorrência no que toca à oferta de aplicações. Esta seria a sua montra e ajudaria os programadores a terem todas as ferramentas para se promoverem.

Mesmo com uma oferta elevada, muitos continuam a procurar as suas apps nos locais tradicionais. Uma nova informação dá como certo que a Microsoft vai em breve mudar a sua loja, para se focar no Windows 10 e oferecer ainda mais apps diferentes.

Uma remodelação da loja da Microsoft

Ao longo dos anos a loja de apps da Microsoft tem ganho adeptos, tanto nos utilizadores como nos programadores. Ambos reconhecem a vantagem de ter este ponto central onde podem ter acesso com segurança a tudo o que precisam.

Ainda que com algumas lacunas, esta loja tem conseguido receber cada vez mais apps e reforçar-se. Integra-se com o Windows 10 e, por isso, está sempre presente e pronta a ser usada, uma vantagem que assim tem face a quem escolhe ter as suas propostas fora.

Foco vai ser nas apps do Windows 10

A mudança estará a caminho, pelas mãos da Microsoft, e já na próxima versão Sun Valley do Windows 10. Esta deverá estrear uma nova interface, mais ajustada ao explorar das ofertas que a loja tem. A ideia é permitir navegar e encontrar as propostas pretendidas mais facilmente.

Outra mudança que deverá chegar está no tipo de apps que podem ser carregadas para a loja da Microsoft. Em breve o leque será aberto e passará a permitir apps Win32 (EXE e MSI). Assim só será necessário aos programadores refazer os seus pacotes de instalação.

Mais possibilidades para os programadores

Além disso, e para dar ainda mais liberdade aos programadores, a Microsoft vai permitir que estes tenham os seus sistemas de atualização próprios, fora da loja. Conta-se ainda com a possibilidade de ter os seus sistemas de pagamentos próprios, também fora da loja.

Esta será mais uma aposta da Microsoft para o seu ecossistema. Procura assim cativar ainda mais programadores e dar confiança aos utilizadores. Será assim a porta para as apps no Windows 10 e também as novas versões deste sistema.