Depois de vários meses de problemas graves, devido à COVID-19, o mercado dos smartphones está a recuperar a um ritmo elevado. Os consumidores apostam novamente na troca dos seus equipamentos e as marcas retomam as vendas.

Os mais recentes dados, referentes ao início de 2021, mostram esta nova realidade. As marcas estão a crescer e a retomar a sua posição no mercado e há uma nova ameaça. A Xiaomi está a ganhar terreno e a aproximar-se muito da Apple.

Mercado dos smartphones recupera

Apresentados pela Strategy Analytics, os dados referentes aos primeiros 3 meses de 2021 revelam uma nova saúde no mercado dos smartphones. Este cresceu, face ao mesmo período de 2020, e promete manter-se assim durante os próximo tempos.

Este é um número muito significativo e mostra como este mercado está a crescer. Ao todo, e nesta análise apresentada, houve um crescimento de 24% face aos números apresentados em 2020. Este valor representa o maior crescimento neste mercado desde 2015.

Samsung continua a dominar

A grande vencedora deste período foi mesmo a Samsung, que continua a dominar o mercado dos smartphones. A marca coreana tem agora a seu cargo 23% do mercado, o que representa um crescimento de 32% face ao início de 2020.

Nas posições seguintes temos um cenário muito equilibrado. A Apple e a Xiaomi assumem a segunda e terceira posição, mas muito próximas uma da outra. No primeiro caso temos uma quota de mercado de 17% e um crescimento anual de 44%.

Xiaomi prestes a ultrapassar a Apple

No caso da Xiaomi, a terceira classificada, a sua posição no mercado é já de 15%, muito próximo da Apple. Esta marca foi a que mais cresceu e que merece uma atenção no futuro. Foram 80% face a 2020, o que promete um crescimento interessante no futuro próximo.

Será interessante ver como as marcas vão reagir no trimestre atual. A Samsung deverá manter a sua posição, mas a grande dúvida está mesmo na posição que a Xiaomi conseguirá. A sua proximidade com a Apple pode levar a que aconteça uma mudança, tal como aconteceu antes com a Huawei.