A Apple tinha muito para apresentar no seu último evento. Muitas das novidades tinham já sido apontadas como certas, mas ainda assim havia muito interesse sobre o que a empresa tinha criado nos últimos meses.

Claro que não deixou os seus créditos por mão alheias e as novidades foram muitas. Vamos assim recordar o que a Apple apresentou ontem ao final da tarde e conhecer todos os novos equipamentos da Apple.

Como é normal, a Apple guarda este seu primeiro evento do ano para a apresentação do seu novo hardware. Este foca-se na grande oferta da marca e não se foca em software ou no iPhone, que ficam para mais tarde. Assim, as novidades de hoje são muito interessantes.

AirTags

A primeira proposta apresentada pela Apple foi as AirTags. Este gadget permite localizar qualquer objeto dentro do ecossistema Apple, recorrendo ao MyFind, que já está mais que conhecido dentro da Apple e dos seus equipamentos.

Com um tamanho muito reduzido, as AirTags podem ser usados com qualquer objeto, ficando depois localizável. Assim, perder as chaves, a carteira ou a mala deixa de acontecer, bastando usar o iPhone para encontrar tudo o que perdeu.

Claro que as AirTgs recorrem a toda a rede da Apple e conseguem usar outros equipamentos para espalhar a sua rede. Isto sempre, com toda a segurança e privacidade necessária para os utilizadores.

Não se limita a produzir um som para encontrar os objetos, mas dá mais ao utilizador. Com grande precisão, orienta o utilizador no seu ecrã para ser levado até ao objeto pretendido.

Claro que não será apenas uma tag e a Apple permite personalizar as AirTags com o que o utilizador quiser colocar neste gadget. Vão existir coleções dedicadas e com muitas funcionalidades.

As AirTags vão começar a ser vendadas na próxima sexta-feira e vão ter o preço de 35,00 € (29 dólares). Vão também existir pacotes com 4 AirTags, a um preço acessível – 119,00 €.

Apple TV 4K

Outra novidade da Apple está na sua Apple TV e tudo o que esta traz para a sua televisão. Esta melhorou ainda mais o suporte para 4K e traz também um novo comando para ser controlada

Há ainda uma novidade dentro deste equipamento e que todos vão apreciar muito. Falamos do SoC A12 Bionic, que traz suporte HDR e pode ser usada com os jogos de consolas mais recentes.

Para garantir as melhores velocidades de ligação à Internet, a nova Apple TV 4K tem já suporte para Wi-Fi 6. Isso depois traduz-se numa melhor qualidade de vídeo e de áudio.

A Apple TV usa o sensor de luz do iPhone para comparar o equilíbrio de cores com as especificações padrão da indústria usadas por cineastas em todo o mundo.

Com base nesses dados, a Apple TV ajusta automaticamente a sua saída de vídeo para fornecer cores muito mais precisas e contraste aprimorado – sem que os utilizadores tenham que ajustar as configurações da televisão.

Quanto ao novo comando, que abandonou a cor preta, há agora um círculo que ajuda nas pesquisas, com botões físicos. Desta forma será mais fácil a interação do utilizador com a interface da box.

iMac

A grande aposta da Apple para este evento foi mesmo o novo iMac. Este computador merecia já uma renovação, que chegou agora com o novo SoC M1 e outra surpresa. A Apple abandonou as cores básicas e aposta agora em cores bem vivas.

Com esta nova imagem, a Apple quer cativar os utilizadores. Muito graças ao novo SoC, estes computadores são agora mais eficientes em termos energéticos e com um perfil ainda mais esguio.

Ao ganhar todo o espaço interno que esta nova arquitetura traz, o iMac consegue parecer maior e com uma melhor organização interna. Isso traz também um ecrã maior, graças a bordas mais finas e tem agora 24 polegadas.

Há ainda a presença de uma câmara e um microfone mais preciso e com melhores qualidades. Temos assim uma câmara de 1080p e um sistema de som com melhor qualidade e com uma clareza de com muito maior.

Outra novidade vem nos acessórios que a Apple tem para este computador. Contem com um novo conetor de energia, que termina num carregador onde podem também ligar a rede.

Também no teclado desta máquina há mudanças, com a chegada do TouchID e novas cores no Magic Mouse e no touchpad da Apple.

O novo iMac chega ao mercado na segunda metade de maio, mas pode ser encomendado já no dia 30 de abril e com um preço de 1 499,00 € (1299 dólares). Esta versão terá 4 cores disponíveis para escolha dos utilizadores.

A versão mais poderosa terá um preço de 1 719,00 € (1399 dólares) e uma oferta de 7 cores para o iMac.

iPad Pro

Este evento anual tem já uma tradição. É sempre neste que surgem o novo iPad, nos seus vários formatos. Este ano não foi diferente e surge um novo iPad Pro, com novidade que o mudam completamente.

A mais importante parece ser mesmo a chegada do SoC M1 ao iPad Pro. Isto traz um aumento de desempenho que eleva este tablet para um nível muito superior. Claro que isso traz associada uma redução dos consumos de energia.

Outra novidade, esperada há já algum tempo, é a chegada do 5G a este tablet. De imediato há um aumento das velocidades de acesso à Internet, o que garante aos utilizadores uma utilização ininterrupta sem qualquer perda.

Além disso, o novo iPad PRO vem com um impressionante ecrã de Retina XDR líquido de 12,9″. Este tem também uma câmara frontal do iPad Pro é ultrawide, e traz ainda uma funcionalidade muito interessante designada de Center Stage.

Com toda esta capacidade, o iPad Pro precisa de receber os seus dados de forma mais rápida. Isso é agora garantido com a chegada da interface Thunderbolt, que melhora a transmissão de dados no iPad.

O novo iPad Pro chega já em pré-encomenda no próximo dia 30 de abril e estará disponível na segunda quinzena de maio. O preço base deste novo iPad é de 909 € para o modelo de 11 polegadas e de 1229 € no modelo de 12,9 polegadas.

Com todas estas novidades, a Apple quer agora dominar o mercado. Todos os novos produtos chegam muito em breve e vão estar disponíveis para todos, com todas as novidades apresentadas.