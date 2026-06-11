iOS 27: Apple inspirou-se no Android para as novas funções de IA

A Apple aproveitou a sessão de abertura da WWDC 2026 para mostrar ao mundo o novo iOS 27. Como seria de esperar, o foco da apresentação esteve centrado na IA e na evolução da Siri. No entanto, quem acompanha estes lançamentos percebeu rapidamente que muitas das novidades apresentadas já são velhas conhecidas dos utilizadores do ecossistema Android.

Apple copiou Google no iOS 27

Tal como vimo nos passado, tanto do lado da Google como do lado da Apple, não é anormal a procura de inspiração nos sistemas concorrentes. Na verdade, este intercâmbio de funcionalidades entre os dois gigantes não é uma novidade, mas assume agora uma nova escala com a integração da Apple Intelligence.

A grande aposta da Apple para o iOS 27 assenta na capacidade de o sistema compreender o contexto do utilizador. Através da Apple Intelligence, aplicações como as Mensagens, Fotos, Telefone e Calendário passam a trabalhar de forma integrada. O sistema consegue, por exemplo, agendar um lembrete automaticamente durante uma conversa ou sugerir ações com base no que está no ecrã.

O Android já oferecia isto tudo

Esta abordagem é já conhecida pelos utilizadores do Android, que a tÊm já há algum tempo acessível. É decalcada do "Magic Cue", uma das funcionalidades de maior sucesso que a Google estreou no ano passado com a linha de smartphones Pixel 10.

No campo da edição de imagem, a Apple introduziu as ferramentas *Extend* e *Reframe*. A primeira permite usar IA para expandir o cenário de uma foto além dos seus limites originais, recriando o fundo de forma inteligente. Já a função *Reframe* recorre à IA espacial para ajustar a perspetiva e a simetria da imagem, corrigindo o enquadramento como se o utilizador tivesse movido a câmara no momento do disparo.

Ambas as ferramentas de edição avançada de imagens já existiam no ecossistema alargado da Google, sendo usadas por muitos ao longo do tempo. Ainda aassim, existeam sob outros nomes, nos smartphones Android mais recentes.

Gemini na IA do iOS 27 e correção no áudio

A Siri recebeu aquela que é considerada a maior remodelação da sua história. No entanto, o detalhe mais curioso e que a Apple preferiu não detalhar no palco é a origem desta tecnologia. Os relatórios pós-evento confirmam que a Apple Intelligence foi treinada utilizando os modelos Gemini da própria Google.

A par da IA, a Apple respondeu finalmente a uma das reclamações mais antigas dos seus utilizadores. O iOS 27 introduz controlos de volume granulares e independentes. A partir de agora, é possível ajustar separadamente o volume do toque, dos alertas e dos alarmes. É algo que o Android já oferece e faz desde as suas primeiras versões.

No que toca a esta partilha de conceitos é algo que já no habituámos a ver e que é natural no mercado atual. Se a Apple desta vez apelou ao óbvio, a Google também não é inocente nesta matéria, uma vez que o Android também já foi buscar coisas ao iOS no passado.