Apple acaba de anunciar uma nova e mais poderosa Apple TV 4K

A Apple TV é provavelmente a box mais inteligente do mercado. Com esta box, é possível transformar a nossa TV num autêntico centro multimédia, com todas as funcionalidades que se precisa.

A nova Apple TV 4K está agora mais rápida, com novas funcionalidades e até tem um novo comando.

Apple TV 4K com equilíbrio de cores, Wi-Fi 6 e muito mais…

Chegou a nova Apple TV 4K! Mais rápida, mais funcional e até com um novo comando. A nova box inteligente da Apple vem com o processador A12 Bionic, suporta HDR e pode ser usada com os jogos de consolas mais recentes.

Ao nível das comunicações destaque para o suporte para Wi-Fi 6. DE relembrar que novo standard de Wi-Fi, o Wi-Fi 6, foi oficializado a 16 de setembro de 2019 e o iPhone 11 foi um dos primeiros smartphones a ter.

Através de um processo inovador de equilíbrio de cores, a Apple TV funciona com o iPhone e com os seus sensores para melhorar a qualidade da imagem da televisão. A Apple TV usa o sensor de luz do iPhone para comparar o equilíbrio de cores com as especificações padrão da indústria usadas por cineastas em todo o mundo.

Com base nesses dados, a Apple TV ajusta automaticamente a sua saída de vídeo para fornecer cores muito mais precisas e contraste aprimorado – sem que os utilizadores tenham que ajustar as configurações da televisão.

Relativamente ao comando, que abandonou a cor preta, há agora um círculo que ajuda nas pesquisas, com botões físicos. Desta forma será mais fácil a interação do utilizador com a interface da box.

Em resumo, um comando remoto com Siri integrado, tecnologia inovadora de equilíbrio de cores e alta taxa de frames HDR oferecem a melhor experiência de entretenimento em casa.