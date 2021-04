iMac: Uma renovação colorida de um dos melhores computadores da Apple

Há muitos anos que a Apple tinha o iMac em pausa. Esta é uma das melhores máquinas da gigante de Cupertino, mas tinha em falta uma atualização de fundo.

Hoje, no seu evento, a Apple mostrou uma verdadeira revolução de cor. O iMac foi renovado, não apenas no que toca ao seu hardware, mas também na sua imagem. O M1 chegou e as cores são agora totalmente diferentes.

A Apple tinha no iMac uma máquina que precisava de uma nova vida. O SoC M1 estava pronto e disponível para ser usado. Assim, a Apple aproveitou e trouxe para este seu computador o melhor processador que tem.

Com o M1 presente, este computador pode agora ter uma forma muito mais esguia e mais útil para o utilizador. Há um consumo menor de energia, porque tudo está mais simples e mais otimizado.

Claro que a grande novidade está mesmo nas cores que a Apple adotou para os novos iMac. A paleta é muito mais alargada e sim, há agora a possibilidade de escolher que cor querem as suas máquinas.

O ecrã é maior, graças a bordas mais finas e tem agora 24 polegadas. Contem com uma câmara muito melhor (108p) e um sistema de som muito melhor, com mais clareza e com muito melhor qualidade.

Contam com um melhor processamento e claro, todas as apps que o MacBook já tem. O Big Sur traz uma experiência de utilização única e está adaptado a este hardware, como seria esperado.

A Apple leva o iMac ainda mais longe e traz alguns acessórios essenciais. Temos assim um carregador único e com as cores da máquina. Também os teclados foram visados e têm já o TouchID presente.

O novo iMac chega ao mercado na segunda metade de maio, mas pode ser encomendado já no dia 30 de abril e com um preço de 1 499,00 € (1299 dólares). Esta versão terá 4 cores disponíveis para escolha dos utilizadores.

A versão mais poderosa terá um preço de 1 719,00 € (1399 dólares) e uma oferta de 7 cores para o iMac.