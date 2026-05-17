Portáteis com Windows 11 batem o novo MacBook Neo da Apple, revela relatório

O novo MacBook Neo da Apple veio marcar um momento no mercado. Com um preço atrativo, quer conquistar utilizadores de várias áreas. Mesmo com os argumentos apresentados, há ainda quem duvide. Um relatório, encomendado pela Microsoft, veio mostrar que os portáteis com Windows 11 superam o MacBook Neo da Apple. Será de confiança?

Portáteis com Windows 11 batem MacBook Neo

A Apple entrou recentemente no mercado de portáteis de gama de entrada com o lançamento do MacBook Neo. No entanto, um novo relatório encomendado pela Microsoft e realizado pela empresa de análise tecnológica Signal65 revela que os utilizadores interessados nesta faixa de preço encontram melhores propostas no ecossistema Windows 11.

O estudo comparou o novo equipamento da Apple com quatro computadores integrados na campanha escolar da tecnológica de Redmond, avaliando o desempenho, as especificações e o valor real oferecido ao consumidor. Embora a análise tenha o patrocínio de uma das partes interessadas, os dados técnicos apontam para uma disparidade significativa no hardware.

Enquanto o MacBook Neo chega ao mercado com apenas 8 GB de memória RAM e opções de armazenamento de 256 GB ou 512 GB, os portáteis equipados com Windows 11 utilizados nos testes contam todos com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento interno. Estão ainda equipados com processadores Qualcomm Snapdragon X, AMD Ryzen AI 7 e Intel Core Ultra 7.

Relatório que foi encomendado pela Microsoft

Os testes de benchmark realizados pela Signal65, baseados no Cinebench 2026, indicam que os modelos com o sistema operativo da Microsoft conseguem ser até duas vezes mais rápidos do que o MacBook Neo. Isto em tarefas multifunções. O presidente e diretor-geral da Signal65, Ryan Shrout, explicou a abordagem do estudo, afirmando que procuram responder a uma pergunta.

Queriam saber se para um comprador que faz compras nesta faixa de preço, qual plataforma realmente entrega mais. Ryan Shrout acrescentou ainda que foram avaliadas as especificações diretas e o valor total que cada sistema traz para o utilizador. Além do poder de processamento bruto, destaca pontos como a autonomia de bateria em cenários reais, a capacidade gráfica em jogos e a flexibilidade geral de utilização.

O preço competitivo dos dispositivos Windows, aliado a ofertas promocionais direcionadas para estudantes, acaba por inclinar a balança no que toca à relação custo-benefício. A consultora tecnológica concluiu o documento com uma posição clara sobre o confronto entre as duas plataformas.