AirTags: A Apple quer ajudar a encontrar tudo o que perdeu

Há muito que se falava da possibilidade da Apple criar as suas ferramentas de localização de objetos. Já com provas dadas no que toca ao localizar os seus equipamentos, queria alargar esse cenário.

As AirTags surgem agora, com tudo o que estava prometido. Estas tags podem ser associadas a qualquer objeto e ajudar a encontrar quando se perdem.

A ajuda que o FindMy dá aos utilizadores dos produtos Apple é essencial. A qualquer momento podem encontrar os seus equipamentos, bastando aceder a esta plataforma. A Apple quer levar este conceito mais longe e apresentou agora as AirTags.

Este pequeno acessório permite aos utilizadores encontrarem as suas chaves, as suas malas ou qualquer outro objeto que esteja associada a estas tags. Basta aceder ao FindMy e dar o comando de procura.

Não se limita a produzir um som para encontrar os objetos, mas dá mais ao utilizador. Com grande precisão, orienta o utilizador no seu ecrã para ser levado até ao objeto pretendido.

Claro que não será apenas uma tag e a Apple permite personalizar as AirTags com o que o utilizador quiser colocar neste gadget. Vão existir coleções dedicadas e com muitas funcionalidades.

A segurança sendo essencial, tem presente todas as medidas para garantir a privacidade. Vai ser impossível encontrar tags de outros utilizadores e as chaves de identificação vão ser rodadas periodicamente.

As AirTags vão começar a ser vendadas na próxima sexta-feira e vão ter o preço de 35,00 € (29 dólares). Vão também existir pacotes com 4 AirTags, a um preço acessível – 119,00 €.