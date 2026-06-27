iOS 27 torna a app Atalhos muito mais inteligente graças à Apple Intelligence

A Apple deu um dos maiores passos de sempre na evolução da aplicação Atalhos (Shortcuts) com o iOS 27.

A partir desta versão, deixa de ser necessário construir automatizações complexas ação a ação. Em vez disso, basta descrever, em linguagem natural, aquilo que pretende fazer e a Apple Intelligence trata de criar automaticamente o atalho.

A novidade promete tornar uma das aplicações mais poderosas do iPhone acessível a qualquer utilizador, mesmo sem conhecimentos técnicos.

iOS 27: basta descrever o que pretende fazer

Até agora, criar um atalho implicava selecionar manualmente dezenas de ações, definir condições e organizar toda a lógica da automatização.

Embora extremamente poderosa, a aplicação acabava por ser utilizada sobretudo pelos utilizadores mais avançados.

Com o iOS 27, esse processo muda completamente.

A nova funcionalidade “Describe a Shortcut” permite escrever, por exemplo:

Mostra-me um resumo da minha semana que vem e sugere o que devo priorizar

Ou:

Quando sair de casa, envia automaticamente a minha hora prevista de chegada à minha família.

A Apple Intelligence interpreta o pedido e gera automaticamente toda a sequência de ações necessária, sem que o utilizador tenha de configurar qualquer elemento manualmente.

A IA constrói toda a automatização

O novo sistema analisa o pedido em linguagem natural e cria o atalho completo, incluindo ações entre aplicações, utilização da localização, controlo de dispositivos compatíveis com HomeKit e outras funcionalidades do sistema.

Na demonstração da Apple, foi mostrado um exemplo onde o iPhone recebe uma notificação da entrega de comida e, automaticamente, liga as luzes exteriores durante a noite para facilitar a entrega.

Tudo isto é criado apenas através de uma descrição simples.

iOS 27: mais pessoas vão utilizar os Atalhos

Desde que adquiriu a aplicação Workflow, em 2017, a Apple tem vindo a expandir as capacidades da aplicação Atalhos. No entanto, a complexidade da sua utilização sempre foi uma barreira para muitos utilizadores.

Com a integração da Apple Intelligence, a Apple pretende democratizar esta ferramenta, permitindo que qualquer pessoa possa criar automatizações úteis sem necessidade de aprender a lógica interna da aplicação.

Alguns exemplos do que poderá fazer com os novos Atalhos: Todas as noites, definir o alarme do dia seguinte com base no primeiro evento do Calendário, ativar o modo Sono e reduzir a intensidade das luzes do quarto.

Todas as manhãs, mostrar a primeira reunião do dia, a previsão meteorológica e os lembretes com vencimento nesse dia.

Ligar automaticamente as luzes da varanda durante a noite quando chegar uma notificação de que a entrega de comida está a caminho.

Enviar ao parceiro ou parceira a hora prevista de chegada quando sair do trabalho e iniciar automaticamente o podcast favorito.

Mostrar um resumo das reuniões e da lista de tarefas do dia, sugerindo aquilo que deve ter prioridade.

Quando abrir o YouTube, desativar o bloqueio da orientação do ecrã e voltar a ativá-lo quando fechar a aplicação.

Gerar um resumo de três linhas com as principais notícias de tecnologia do dia.

É uma mudança que poderá transformar completamente a forma como os utilizadores interagem com o iPhone.

Requisitos

A funcionalidade depende da Apple Intelligence e estará disponível apenas em equipamentos compatíveis, nomeadamente:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Toda a futura gama iPhone 16 e modelos posteriores compatíveis

Além disso, é necessário instalar o iOS 27.

Um passo importante para uma Siri mais útil

Esta novidade encaixa na estratégia da Apple de integrar profundamente a Apple Intelligence em todo o sistema operativo.

Ao permitir criar automatizações apenas através da linguagem natural, o iPhone aproxima-se cada vez mais de um verdadeiro assistente pessoal capaz de compreender intenções em vez de simples comandos.

Se a funcionalidade corresponder ao que foi demonstrado durante a WWDC 2026, poderá representar a maior evolução da aplicação Atalhos desde o seu lançamento e fazer com que milhões de utilizadores descubram finalmente todo o potencial da automação no iPhone.