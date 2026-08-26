Evento da Apple já tem data marcada: iPhone dobrável pode ser a grande surpresa!

A Apple já revelou a data para o próximo grande evento dedicado ao iPhone, tendo marcado a apresentação para o dia 9 de setembro. Além dos novos modelos da família iPhone 18, há uma novidade que poderá roubar todas as atenções: o aguardado iPhone dobrável.

A Apple vai realizar o seu próximo evento de apresentação de novos iPhone no dia 9 de setembro, às 18h00 em Portugal continental.

O evento poderá ser acompanhado nos canais oficiais da Apple, bem como aqui no Pplware, como é já habitual, e deverá revelar as principais novidades para a nova geração do smartphones da Apple.

Em setembro, os novos iPhones deverão ser os protagonistas. Contudo, este ano, o mercado está expectante relativamente a outra novidade.

O primeiro iPhone dobrável pode estar a chegar

Uma das principais expectativas está relacionada com o possível lançamento de um iPhone dobrável. Os rumores apontam para um modelo que poderá receber a designação iPhone Ultra e que terá um formato semelhante ao de um livro.

Quando fechado, deverá funcionar como um smartphone convencional. Aberto, poderá oferecer uma área de utilização próxima da de um iPad mini, permitindo à Apple entrar finalmente num mercado onde fabricantes como a Samsung, Google e outras marcas já têm alguma experiência.

A existência de referências relacionadas com dispositivos dobráveis no código do iOS 27 veio reforçar as expectativas, embora a Apple ainda não tenha confirmado oficialmente este equipamento.

Uma estratégia diferente para a família iPhone 18

Outra possibilidade está relacionada com a organização da gama. A Apple poderá separar ainda mais os lançamentos dos diferentes modelos.

Esta estratégia permitir-lhe-ia distribuir os lançamentos ao longo do ano e dar maior destaque aos modelos mais avançados.

Um evento com um novo rosto na liderança

Este ano, o evento terá um significado especial por acontecer poucos tempo depois da mudança de liderança na Apple.

Substituindo o rosto de Tim Cook, ao qual estamos já mais do que habituados, John Ternus deverá assumir o cargo de diretor-executivo a 1 de setembro e conduzir a apresentação dos novos produtos.

Assim, o evento de 9 de setembro poderá marcar não apenas a chegada de uma nova geração de iPhone, mas também o início de uma nova fase na liderança da empresa.