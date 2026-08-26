Phishing, Smishing e Vishing: quais as diferenças e como se proteger?

As burlas digitais estão cada vez mais sofisticadas e podem chegar até nós através de um simples e-mail, uma mensagem no telemóvel ou uma chamada telefónica. Saiba o que é Phishing, Smishing e Vishing e como se proteger.

Apesar de terem nomes diferentes, phishing, smishing e vishing têm o mesmo objetivo: enganar a vítima para obter informação, dinheiro ou acesso a contas e sistemas.

Phishing: o clássico e-mail falso

O phishing é provavelmente a forma mais conhecida de fraude digital. O atacante envia uma mensagem que tenta parecer legítima, normalmente em nome de um banco, empresa, serviço público ou plataforma online.

O objetivo pode ser levar a vítima a:

Clicar num link malicioso;

Introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe;

Fornecer dados bancários ou informações pessoais;

Abrir um ficheiro malicioso;

Autorizar uma operação.

Um exemplo comum é receber um e-mail aparentemente enviado pelo banco a informar que a conta será bloqueada caso não seja feita uma determinada validação. O detalhe importante é que o link pode conduzir para uma página praticamente igual à verdadeira, mas controlada pelos atacantes.

Smishing: phishing através de SMS

Quando a mesma técnica é utilizada através de SMS ou mensagens de texto, estamos perante smishing - uma combinação de SMS e phishing.

É frequente receber mensagens como: "A sua encomenda não pôde ser entregue. Atualize os seus dados através deste link."

Também podem surgir falsas mensagens relacionadas com bancos, entidades públicas, empresas de entregas ou serviços de telecomunicações.

O perigo está no facto de muitas pessoas confiarem mais numa mensagem recebida no telemóvel do que num e-mail. Além disso, os atacantes podem utilizar técnicas que fazem a mensagem aparecer junto de outras mensagens legítimas da mesma entidade.

Regra de ouro: nunca clique num link recebido por SMS para resolver um problema relacionado com uma conta ou pagamento. Abra diretamente a aplicação ou escreva manualmente o endereço oficial do serviço.

Vishing: quando o ataque chega por telefone

No vishing, a fraude acontece através de uma chamada telefónica. O nome resulta da combinação de voice e phishing.

O atacante pode fazer-se passar por:

Funcionário de um banco;

Técnico de suporte informático;

Operador de telecomunicações;

Funcionário de uma entidade pública;

Colaborador de uma empresa conhecida.

Um cenário cada vez mais comum é a chamada de um suposto funcionário bancário que afirma ter detetado uma transferência suspeita.

A vítima, preocupada, é pressionada a seguir determinadas instruções. Pode ser-lhe pedido um código recebido por SMS, a instalação de uma aplicação, a realização de uma transferência ou a confirmação de dados pessoais.

O problema é que a chamada pode parecer extremamente convincente. Os atacantes utilizam informação recolhida previamente sobre a vítima e recorrem frequentemente a técnicas de engenharia social.

Phishing, Smishing e Vishing: a diferença

A diferença principal está no canal utilizado para atacar a vítima:

Tipo de ataque Canal utilizado Exemplo Phishing E-mail / Web “A sua conta será bloqueada. Clique aqui para validar os dados.” Smishing SMS “A sua encomenda está retida. Aceda ao link para pagar a taxa.” Vishing Chamada telefónica “Somos do seu banco. Detetámos uma operação suspeita na sua conta.”

Apesar das diferenças, existe algo em comum que está no facto de todos os esquemas procurarem explorar a confiança e a distração da vítima.

Como identificar uma tentativa de fraude?

Existem alguns sinais que devem levantar imediatamente suspeitas.

Urgência : "Tem 30 minutos para confirmar os seus dados."

: "Tem 30 minutos para confirmar os seus dados." Medo : "A sua conta será bloqueada."

: "A sua conta será bloqueada." Pressão : "Não desligue a chamada."

: "Não desligue a chamada." Pedido de informação sensível: nenhum banco ou entidade legítima deverá pedir a palavra-passe, códigos de autenticação ou outros dados secretos através destes meios.

nenhum banco ou entidade legítima deverá pedir a palavra-passe, códigos de autenticação ou outros dados secretos através destes meios. Links suspeitos : endereços estranhos, encurtados ou que não correspondem ao domínio oficial da entidade.

: endereços estranhos, encurtados ou que não correspondem ao domínio oficial da entidade. Pedidos inesperados: uma chamada, SMS ou e-mail que surge sem que tenha iniciado qualquer processo deve ser analisado com especial atenção.

Uma das técnicas mais eficazes contra estas ameaças é também uma das mais simples: não agir imediatamente. Se receber um e-mail, SMS ou chamada a pedir dinheiro, códigos ou dados pessoais, pare. Não clique. Não responda. Não forneça códigos. E, sobretudo, não tome decisões enquanto estiver sob pressão.

Se alguém ligar em nome do banco, desligue e contacte diretamente a instituição através do número oficial. Se receber um SMS sobre uma encomenda, consulte o estado da entrega através da aplicação ou site oficial da transportadora.