pCloud: um serviço com 10 GB grátis para substituir o MeoCloud

O pCloud é um serviço de armazenamento na cloud que pode ser usado como alternativa ao antigo MEO Cloud, oferecendo até 10 GB de espaço gratuito para guardar ficheiros online.

O pCloud é uma plataforma de armazenamento na cloud que permite guardar, sincronizar e partilhar ficheiros através da Internet. Ao criar uma conta, os utilizadores podem obter até 10 GB de espaço gratuito, embora parte desse espaço seja desbloqueado após algumas ações iniciais (como verificar o e-mail ou instalar a aplicação).

Tal como outros serviços de cloud, o pCloud permite aceder aos ficheiros a partir de vários dispositivos, computador, smartphone ou navegador, mantendo tudo sincronizado automaticamente.

Principais funcionalidades do pCloud

Entre as funcionalidades mais relevantes do pCloud estão:

Armazenamento gratuito até 10 GB para novos utilizadores.

Acesso multiplataforma: disponível para Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Sincronização automática de ficheiros entre dispositivos.

Partilha de ficheiros e pastas através de links.

Backup automático de fotos e vídeos a partir do telemóvel.

Encriptação e segurança para proteger dados armazenados.

Depois do fim do MEO Cloud, muitos utilizadores procuraram alternativas para guardar ficheiros online. O pCloud surge como uma opção interessante porque oferece mais espaço gratuito que alguns concorrentes, funciona em vários sistemas operativos e ermite partilhar facilmente ficheiros de grande dimensão.

pCloud