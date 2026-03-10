iOS 26.4 beta 4 já chegou e traz novidades (novos emojis e mudanças no design)

A Apple disponibilizou a versão iOS 26.4 beta 4 para programadores e utilizadores inscritos no programa de testes. Esta atualização aproxima o sistema da versão final e introduz novos ajustes visuais, melhorias em aplicações do sistema e também novos emojis.

Embora a beta 4 não traga mudanças radicais, há vários detalhes novos que mostram que a Apple está a afinar a experiência antes do lançamento público.

Uma das alterações introduzidas nesta versão beta está relacionada com o design “Liquid Glass”, o estilo visual que aposta em transparências, reflexos e efeitos luminosos em vários elementos da interface.

A Apple adicionou uma nova opção nas definições de acessibilidade que permite reduzir alguns desses efeitos visuais. A funcionalidade surge com o nome Reduce Bright Effects.

Com esta opção ativa, o sistema passa a diminuir a intensidade de brilhos e reflexos em botões, menus e animações, tornando a interface mais simples e menos intensa visualmente. Esta opção pode ser particularmente útil para utilizadores sensíveis a estímulos visuais ou que preferem uma interface mais discreta.

iOS 26.4 vai trazer novos emojis

Outra novidade confirmada para o iOS 26.4 é a chegada de novos emojis ao iPhone, integrados numa atualização recente do padrão Unicode.

Entre os novos símbolos encontram-se:

trombone

baú do tesouro

rosto distorcido

Pé Grande (Bigfoot)

nuvem de luta

orca

deslizamento de terra

Estes emojis deverão ficar disponíveis para todos os utilizadores quando o iOS 26.4 for lançado oficialmente.

Apple Music ganha novas funcionalidades

O iOS 26.4 traz também novidades para a aplicação Apple Music. Uma das principais é a funcionalidade Playlist Playground, que permite criar listas de reprodução automaticamente a partir de descrições em texto. O sistema utiliza a Apple Intelligence para gerar playlists baseadas no pedido do utilizador.

Foi também adicionada uma seção chamada Concertos perto de si, que mostra concertos e eventos próximos relacionados com artistas presentes na biblioteca do utilizador.

Novos widgets de música ambiente

Outra novidade são os novos widgets dedicados à reprodução de música ambiente.

Estes widgets permitem iniciar rapidamente listas pensadas para diferentes momentos ou atividades, como relaxamento, foco, sono ou bem-estar.

Melhorias na aplicação Podcasts

A aplicação Podcasts recebe melhorias relacionadas com conteúdos em vídeo.

A Apple está a tornar mais simples alternar entre ver o vídeo do podcast e ouvir apenas o áudio, permitindo adaptar o consumo de conteúdo a diferentes situações.

Mais dados sobre sono na aplicação Saúde

O iOS 26.4 também introduz melhorias na aplicação Saúde.

Entre as novidades está um novo indicador que mostra a hora média de deitar, ajudando os utilizadores a acompanhar melhor os seus hábitos de sono.

Proteção contra roubo ativada por defeito

Outra mudança importante está relacionada com a segurança do iPhone. A funcionalidade Proteção de dispositivos roubados passa a estar ativada por defeito.

Este sistema adiciona camadas extra de autenticação biométrica quando o dispositivo se encontra fora de locais considerados seguros.

Assim, determinadas ações sensíveis exigem confirmação adicional através de Face ID ou Touch ID.

Outras pequenas alterações no sistema

Além das novidades principais, a beta 4 do iOS 26.4 inclui ainda alguns ajustes no sistema:

alterações na posição da barra de pesquisa em algumas secções da App Store

melhorias na galeria de wallpapers

ajustes visuais no Control Center em modo escuro

pequenas melhorias relacionadas com iCloud e pesquisa de ficheiros online

Lançamento final poderá chegar em breve

O iOS 26.4 encontra-se numa fase avançada de testes e tudo indica que a Apple estará agora focada em otimizar estabilidade e desempenho.

Se o calendário habitual for seguido, a versão final deverá chegar ao público nas próximas semanas.