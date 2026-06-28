Google Play: será mais fácil achar apps no Android graças ao Gemini

A Google quer que a pesquisa por aplicações no Android deixe de ser uma questão de tentar palavras-chave até encontrar algo decente. Para isso, o Gemini integra-se agora no Google Play, permitindo aos utilizadores encontrar aplicações e jogos diretamente a partir de uma simples conversa.

Achar apps no Android com o Gemini

Com esta nova funcionalidade, em vez de abrir a loja e navegar pelas categorias, pode pedir ao Gemini o que precisa. Por exemplo, uma aplicação para organizar refeições, um jogo para relaxar ou uma ferramenta útil para planear viagens. A nova integração funciona como uma "aplicação ligada" dentro do Gemini para Android. Uma vez ligado ao Google Play, o assistente pode recomendar aplicações com base nos seus pedidos.

Isto altera significativamente a experiência do utilizador, uma vez que escrever "mapas" na Play Store não é a mesma coisa que perguntar: "Recomende uma aplicação de mapas para viajar para o estrangeiro sem depender sempre da internet". O Gemini consegue interpretar melhor a intenção e exibir opções mais relevantes. A resposta incluirá cartões Google Play com aplicações, avaliações, downloads e um link para mais detalhes.

Tocar num destes cartões abre a página da aplicação para instalação. Se o Gemini responder com uma lista mais tradicional, também pode pedir-lhe que instale ou descarregue uma aplicação específica mais tarde. Esta nova funcionalidade está ligada à recente evolução do assistente, que está a realizar cada vez mais tarefas dentro do próprio dispositivo.

Uma ajuda da IA ao Google Play

De facto, a Google já está a direcionar o Gemini para funções mais ativas. A integração não se limita apenas à descoberta de aplicações. A Google explica no seu blogue oficial que o Gemini também poderá ajudar a encontrar compras dentro de aplicações, subscrições ou cartões-presente, embora nem todas as aplicações sejam compatíveis desde o primeiro dia.

No entanto, existem limitações que devem ser desde já esclarecidas. O Gemini só poderá recomendar compras dentro de aplicações já instaladas no telefone, e esta funcionalidade será expandida gradualmente. Para utilizar a aplicação, precisará de um telemóvel Android com a versão mais recente do Google Play, fazer login no Gemini com uma conta Google, ter mais de 18 anos e manter a atividade do Gemini ativada.

Incrível, mas não é tudo, uma vez que o Google Play também está a mudar noutras áreas, como o alerta que está a preparar para detetar aplicações abandonadas ou em falta da loja. Com o Gemini, o próximo passo está a tornar-se cada vez mais claro: encontrar uma aplicação útil será mais parecido com pedir uma recomendação do que perder-se no meio de milhares de resultados.