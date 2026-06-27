Como ativar os alertas de sismos no iPhone em Portugal

Os sismos na Venezuela voltaram a despertar a atenção dos portugueses nos últimos dias e muitos utilizadores perguntam se o iPhone consegue avisar com antecedência quando ocorre um abalo.

Bom, a resposta depende do país onde se encontra e, no caso de Portugal, há algumas limitações importantes que vale a pena conhecer.

O iPhone avisa para sismos em Portugal?

Ao contrário do que acontece em países como os Estados Unidos, Japão ou Taiwan, Portugal não dispõe de um sistema oficial de alerta precoce de sismos integrado no iPhone.

Isto significa que o iPhone não consegue emitir um aviso alguns segundos antes de um sismo, simplesmente porque não existe uma infraestrutura nacional que forneça esse tipo de informação em tempo real à Apple.

Importante: Ao contrário do que acontece noutros países, muitos utilizadores de iPhone em Portugal não encontram a opção "Alertas do Governo" nas definições do iOS. Isso acontece porque a sua disponibilidade depende da Apple, da operadora e da implementação nacional do sistema de alertas públicos. Se a opção estiver disponível no seu iPhone, pode verificá-la em: Abra Definições. Entre em Notificações. Desça até ao final da página. Verifique se existem as opções Alertas do Governo ou Alertas de Emergência e, caso existam, mantenha-as ativadas. Se essas opções não aparecerem, como acontece atualmente em muitos iPhone configurados para Portugal, isso não significa que exista qualquer problema com o dispositivo. Trata-se de uma limitação da disponibilidade desta funcionalidade no país.

Porque é que os Android avisam e o iPhone não?

Depois do sismo sentido em Portugal em agosto de 2024, muitos utilizadores de Android receberam um alerta automático poucos segundos após a deteção do abalo.

Esse aviso foi enviado através do Sistema de Alertas de Terramoto do Android, desenvolvido pela Google, que utiliza uma combinação da rede sísmica e dos sensores presentes em milhões de smartphones Android. Já os utilizadores de iPhone não receberam qualquer alerta semelhante em Portugal.

Existe alguma alternativa para iPhone?

Sim. A melhor opção é instalar a aplicação oficial sismos@IPMA, desenvolvida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A aplicação permite:

consultar os sismos registados em Portugal e no estrangeiro;

visualizar os epicentros num mapa;

acompanhar a informação oficial do IPMA;

aceder aos comunicados e aos inquéritos macrossísmicos quando disponíveis.

É importante referir que esta aplicação não funciona como um sistema de alerta precoce, mas disponibiliza informação oficial poucos minutos após a deteção de um sismo.

Portugal poderá ter alertas de sismos no futuro?

É possível, mas depende da implementação de um sistema nacional de alerta precoce. Países sujeitos a forte atividade sísmica investiram em redes de sensores capazes de detetar as primeiras ondas sísmicas e enviar avisos antes da chegada das ondas mais destrutivas.

Enquanto essa infraestrutura não existir em Portugal, o iPhone continuará sem conseguir emitir alertas antecipados para sismos, mesmo utilizando a versão mais recente do iOS.