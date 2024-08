Sistema de alertas de terramoto do Android funcionou no sismo que abalou Portugal

Foi esta madrugada que um sismo abalou o território de Portugal. Como sempre, este foi sentido nas regiões próximas do seu epicentro, mas desta vez a Google tinha uma ajuda adicional. O seu sistema de alertas de terramoto funcionou e os smartphones Android tinham uma notificação a ser mostrada, com um alerta e ajuda.

Sistema de alertas de terramoto do Android funcionou

Uma das melhorias que a Google trouxe ao longo dos anos foi o seu sistema de deteção e alertas de terramotos do Android. Este foi criado para auxiliar os utilizadores nesses momentos, alertando-os para o acontecido e para oferecer informação útil.

Assim, e como é um sistema presente no sistema da Google, no caso do sismo que abalou Portugal, este sistema de alertas foi acionado. Minutos após o evento que (literalmente) abalou o nosso país, o alerta estava a ser mostrado.

Segundo a Google, os smartphones Android podem enviar alertas sobre sismos de magnitude 4,5 ou superior nas proximidades. Utilizam o local aproximado do utilizador para enviar informações sobre a magnitude de um sismo e a distância do mesmo até onde se encontra.

Nos smartphones Android com a Precisão de Localização da Google ativada, o Sistema de Alertas de Terramotos do Android utiliza os dados do dispositivo e do sensor nas áreas onde foi detetado o tremor de um sismo. Para que um smartphone Android deixe de contribuir para a deteção de sismos, deve ser desativada a Precisão de localização da Google.

Informação do sismo na pesquisa Google em Portugal

Além destes alertas, com informações úteis para os utilizadores, a Google acionou também um alerta na sua pesquisa. Ao pesquisar por sismo ou terramoto, os utilizadores vão ter presente nos resultados um cartão com alertas de sismo. Este cartão resultado da pesquisa informa se houve relatos de tremores na área e o que fazer depois de um sismo.

Ainda que não tenha sido necessária no caso do sismo que aconteceu esta noite, a informação presente no Android e nos cartões da pesquisa da Google pode ser essencial. Explicam de forma simples e resumida como reagir nestas situações e os cuidados básicos a serem tidos.