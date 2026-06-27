iServices: na loja basta apontar para um QR e fica a saber quanto vale o seu smartphone

A iServices lançou um novo Simulador de Retomas com Inteligência Artificial, disponível nas suas lojas através de QR Code, que permite aos clientes saber, de forma rápida e intuitiva, quanto pode valer o seu smartphone usado.

Ferramenta de IA realiza 56 testes ao equipamento

A ferramenta realiza 56 testes ao equipamento, avaliando componentes e funcionalidades essenciais antes de apresentar uma estimativa inicial, que será sempre confirmada por avaliação técnica em loja.

A solução foi desenvolvida para tornar o processo de retoma mais simples, transparente e eficiente, tanto para os clientes como para as equipas. Ao permitir uma primeira avaliação digital do estado do equipamento, a iServices reduz a incerteza associada ao valor residual dos smartphones usados e aproxima o consumidor da possibilidade de dar uma nova vida ao seu dispositivo.

O objetivo é tornar o processo mais simples para o cliente e mais eficiente para as equipas. Muitas pessoas têm equipamentos parados em casa, mas não sabem quanto podem valer nem como esse valor pode facilitar a transição para um modelo recondicionado mais atual e, muitas vezes, mais ajustado às suas necessidades. Com este simulador, damos esse primeiro passo de forma rápida, clara e tecnologicamente mais robusta, através de uma avaliação digital composta por 56 testes realizados com recurso à inteligência artificial

Bruno Borges, CEO da iServices.

O valor estimado pode ser utilizado na compra de equipamentos recondicionados iServices, reforçando a ligação entre retoma, recondicionamento e economia circular.

A iniciativa pretende incentivar os consumidores a entregarem equipamentos que muitas vezes ficam guardados em casa, sem utilização, apesar de ainda poderem ter valor comercial ou potencial de reaproveitamento. Além da nova solução com Inteligência Artificial disponível em loja, a iServices disponibiliza também uma ferramenta online de simulação de retoma, acessível em iservices.pt/retoma.

Neste caso, a estimativa é feita com base num questionário preenchido pelo cliente e não inclui os testes automáticos realizados pela solução disponível em loja. Em ambos os casos, o valor apresentado é sempre indicativo: os técnicos da iServices fazem uma avaliação do equipamento para confirmar o estado real do dispositivo e apresentar o valor final de retoma.

Com estas ferramentas disponíveis, a iServices reforça a sua estratégia de circularidade, ao facilitar a entrada de smartphones usados no circuito de retoma, avaliação, recondicionamento ou encaminhamento responsável. O objetivo é simplificar a decisão do consumidor e tornar mais acessível a transição de um equipamento usado para um equipamento recondicionado.