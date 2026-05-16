Zeekr estreia-se em Portugal com gama 100% elétrica focada em tecnologia e performance

A marca premium elétrica Zeekr acaba de chegar oficialmente a Portugal e escolheu o Ecar Show, na FIL, em Lisboa, para apresentar os seus primeiros modelos ao público nacional. A estreia inclui os modelos Zeekr 001, Zeekr X e Zeekr 7X, enquanto o novo Zeekr 7GT ficará disponível no verão.

A marca, pertencente ao grupo chinês, aposta numa combinação de design europeu, elevada autonomia, carregamentos ultrarrápidos e forte componente tecnológica para entrar no competitivo segmento premium dos elétricos.

Zeekr 001 promete até 620 km de autonomia

O destaque da gama vai para o novo Zeekr 001, uma shooting brake elétrica que combina prestações desportivas com foco no conforto.

O modelo oferece até 544 cv na versão AWD de dois motores elétricos, acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e anuncia até 620 km de autonomia WLTP. O carregamento rápido DC até 200 kW permite carregar a bateria dos 10 aos 80% em cerca de 30 minutos.

No interior, a marca destaca materiais premium, bancos com aquecimento, ventilação e massagem, além de um conjunto tecnológico com 11 câmaras de alta resolução e sistemas avançados de assistência à condução.

Novo Zeekr 7X aposta na arquitetura de 800V

Outro dos modelos em destaque é o Zeekr 7X, um SUV premium desenvolvido sobre arquitetura elétrica de 800V.

O modelo permite carregamentos dos 10 aos 80% em apenas 16 minutos e oferece até 646 cv de potência, com aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos. A autonomia pode chegar aos 615 km WLTP.

A Zeekr destaca ainda a suspensão pneumática ativa, portas elétricas automáticas e um interior focado no conforto e na experiência digital.

Zeekr X quer conquistar a cidade

Já o compacto Zeekr X surge como proposta urbana premium da marca.

Apesar das dimensões compactas, o modelo oferece até 496 cv na versão AWD e acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos. A autonomia anunciada é de até 415 km WLTP.

Entre os destaques tecnológicos estão a conectividade 5G, atualizações remotas Over-The-Air, assistente de voz da marca e um ecrã inteligente integrado no pilar B.

Zeekr 7GT chega no verão

A marca confirmou ainda a chegada do novo Zeekr 7GT ao mercado português no verão.

O modelo terá até 646 cv, aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,3 segundos e autonomia até 655 km WLTP. Também utiliza arquitetura de 800V, permitindo carregamentos dos 10 aos 80% em cerca de 16 minutos.

O 7GT inclui ainda head-up display de realidade aumentada, ecrã OLED de 15 polegadas e vários sistemas avançados de assistência à condução.

Cinco estrelas Euro NCAP para toda a gama

A Zeekr sublinha que todos os modelos apresentados em Portugal receberam classificação máxima de cinco estrelas nos testes da Euro NCAP.

Os veículos utilizam a plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture), desenvolvida especificamente para veículos elétricos e focada em conectividade, segurança e carregamento rápido.

Em Portugal, a operação da marca ficará a cargo da Salvador Caetano Auto.