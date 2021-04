Apple lança iOS 14.5 RC para programadores. Versão final vem na próxima semana

Era de prever que hoje a Apple, depois de tantas novidades, lançasse o iOS 14.5 RC. Esta versão, depois de oito betas, traz a compilação de novas funcionalidades e correções feitas durante estes últimos meses. Conforme já fomos vendo, as empresa de Cupertino quer dar mais foco à sua rede Encontrar e à nova ação do Face ID que conta com o Apple Watch para ajudar a desbloquear o iPhone quando o utilizador tem o rosto tapado com a máscara.

Segundo o que a Apple revelou, a versão final desta versão estará disponível para o público em geral na próxima semana.

Hoje foi o dia do evento de primavera da Apple. Foram apresentados novos equipamentos, como o iPad Pro e a nova linha colorida de iMacs, trazendo funcionalidades que vão precisar claramente das novas versões dos vários sistemas operativos.

Assim, a versão final deste sistema operativo, assim como a versão para iPad, sairá na próxima semana, aquando do lançamento do novo iPad Pro com processador M1.

Então, o que traz de novo o iOS 14.5?

Desbloquear o iPhone com o Apple Watch

Capacidade de desbloquear o iPhone X em diante com o Apple Watch Series 3 e seguintes, quando o utilizador usar o Face ID com a máscara facial

AirTag e Encontrar

Suporte para AirTag dentro da app Encontrar;

O Precision Finding utiliza feedback visual, sonoro e táctil para guiar o utilizador diretamente até à sua AirTag, recorrendo à tecnologia Ultra Banda Larga fornecida pelo chip U1 nos modelos iPhone 11 e iPhone 12;

AirTag pode ser localizado reproduzindo um som através do altifalante incorporado;

A rede Encontrar centenas de milhões de dispositivos pode ajudá-lo a encontrar o seu AirTag, mesmo quando não está perto;

Modo Perdido notifica-o quando o seu AirTag for encontrado, e pode introduzir um número de telefone onde pode ser contactado.

Emoji

Apoio para tons de pele separados para cada indivíduo em todas as variações do emoji casal a beijar-se;

Novos Emojis de rostos, emojis de coração, mulher com um emoji de barba.

Siri

Siri inclui agora mais opções de vozes;

As chamadas recebidas podem ser anunciadas com a Siri, incluindo quem está a ligar, quando está a usar os seus AirPods ou auscultadores compatíveis Beats, e pode atender em mãos-livres;

Chamadas em grupo FaceTime são suportadas solicitando à Siri para FaceTime uma lista de contactos ou um nome de grupo a partir de Mensagens:

Contactos de emergência podem ser solicitados recorrendo à Siri.

Privacidade

App Tracking Transparency permite-lhe controlar que aplicações são permitidas para acompanhar a sua atividade através das aplicações e websites de outras empresas para anúncios ou partilha com gestores de dados.

Apple Music

Partilhe as suas letras favoritas usando a app Mensagens, Facebook, e Histórias do Instagram;

Os gráficos das cidades mostram o que é popular em mais de 100 cidades de todo o mundo.

Podcasts

Páginas da app Podcasts foram redesenhadas para facilitar o início da audição;

Opção para guardar e descarregar episódios, adicionando-os automaticamente à sua biblioteca para acesso rápido;

O comportamento do download e as definições de notificação podem ser personalizados numa base de show-by-show;

Top Charts e categorias populares na Pesquisa ajudam-no a descobrir novos espetáculos.

Melhorias de 5G

O suporte para duplo SIM permite conectividade 5G nos modelos iPhone 12;

Melhorias no Modo de dados inteligentes que otimizam ainda mais a sua experiência em redes 5G para uma melhor duração da bateria e utilização de dados nos modelos iPhone 12;

Roaming internacional 5G ativado em operadoras suportadas nos modelos iPhone 12.

Notícias

O separador Redesign News+ permite aos assinantes de Apple News+ encontrar, descarregar e gerir rapidamente edições de revistas e jornais;

Experiência de pesquisa totalmente nova que o ajuda a encontrar tópicos, canais e histórias relevantes.

Mapas

Acidentes, perigos, ou controlos de velocidade ao longo da sua rota, podem ser comunicados à Siri no seu iPhone ou no CarPlay;

A hora estimada de chegada (ETA) pode ser partilhada ao andar de bicicleta ou a pé, para além de conduzir, perguntando ao Siri ou tocando no cartão de itinerário na parte inferior do ecrã, depois tocando em Partilhar ETA.

Lembretes

Capacidade de classificar os avisos por título, prioridade, data de vencimento ou data de criação;

Opção para imprimir as suas listas de lembretes.

Traduzir

A velocidade de reprodução da tradução pode ser ajustada premindo durante muito tempo o botão play

Jogos

Suporte para comandos sem fios Xbox Series X|S ou Sony PS5 DualSense™.

Fitness+

Capacidade de transmitir conteúdos áudio e vídeo dos treinos Apple Fitness+ para TVs e dispositivos AirPlay 2.

CarPlay

ETA no Apple Maps pode ser facilmente partilhada enquanto conduz com o novo Siri ou controlos de teclado no CarPlay.

Esta versão corrige também os seguintes aspetos:

As mensagens na parte inferior do fio podem ser ocultadas pelo teclado em determinadas circunstâncias

As mensagens apagadas podem ainda aparecer na pesquisa Spotlight

As mensagens podem falhar persistentemente no envio de textos em alguns tópicos

O correio não carregava novos emails para alguns utilizadores até que o dispositivo fosse reiniciado

A secção de bloqueio e identificação de chamadas pode não aparecer nas definições do telefone

Os separadores iCloud não podem aparecer no Safari

O porta-chaves iCloud poderia ser impedido de se desligar

Os lembretes criados via Siri podem ser colocados involuntariamente durante as primeiras horas da manhã

O sistema de relatórios sobre a saúde da bateria irá recalibrar a capacidade máxima da bateria e a capacidade de pico de desempenho nos modelos iPhone 11 para tratar estimativas inexatas de relatórios sobre a saúde da bateria para alguns utilizadores

Otimização para reduzir a aparência de um brilho reduzido que pode aparecer a níveis reduzidos de brilho com fundos pretos nos modelos iPhone 12

Encaminhamento de áudio AirPods para dispositivo incorreto para comutação automática

Notificações de comutação automática de AirPods podem estar em falta ou duplicadas

Além do iOS 14-5 RC, a Apple lançou igualmente o iPadOS 14.5 RC, watchOS 7.4 RC, macOS 11.3 RC, tvOS 14.5 RC e HomePod 14.5 RC.