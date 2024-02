Rumores sugerem que o iOS 18 terá uma nova interface baseada no visionOS

O novo sistema operativo desenvolvido pela Apple para os Vision Pro, o visionOS, tem algumas características que parecem uma evolução do iOS. Desde logo destaca-se pela renovada abordagem gráfica da interface. Como tal, vários rumores estão a apontar uma atualização de fundo dos sistemas existentes para a abordagem idêntica ao do visionOS. Será que faz sentido este design no iOS 18?

É verdade que já são alguns anos sem grandes alterações radicais na linguagem de design do iOS. Em vez disso, a empresa tem vindo a alterar lentamente partes específicas do sistema - como o ecrã de bloqueio com o iOS 16. Mas agora um rumor cético sugere que o iOS 18 terá um novo design inspirado na interface de utilizador do visionOS.

iOS 18 terá uma nova interface baseada no visionOS?

Segundo informações partilhadas pelo The Verifier, o iOS 18, a próxima grande atualização do sistema operativo do iPhone e do iPad, trará elementos visuais do visionOS.

Embora o visionOS seja claramente inspirado no iOS, os elementos mostrados no Vision Pro têm cantos mais arredondados, sombras e profundidade, uma vez que as janelas estão sempre a flutuar e a sobrepor-se a um fundo complexo.

O site utiliza o tvOS 17.2 como exemplo desta transição, uma vez que a atualização revelou uma aplicação Apple TV renovada com uma nova barra lateral flutuante - semelhante à que os utilizadores podem encontrar nas aplicações visionOS. No entanto, a aplicação para iPhone continua a ter a sua própria linguagem de design, apesar das últimas atualizações.

Este rumor poderá ter "pés de barro", pois o visionOS parece ter um peso em termos de programação gráfica que a Apple terá no passado abandonado, tendo colocado tudo mais "flat", sem muitas sombras nem tridimencionalidades nos objetos.

Contudo, Mark Gurman, da Bloomberg, informou recentemente que o iOS 18 terá "mudanças ambiciosas em todos os aspetos", mas não está claro se essas mudanças se referem a uma nova interface ou apenas aos novos recursos baseados em IA que serão lançados este ano.