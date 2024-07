iOS 18: como usar o truque secreto dos AirPods para fazer karaoke

Gosta de karaoke? Pode tirar partido dos AirPods para criar um karaoke caseiro com a ajuda do seu iPhone, pois existem funcionalidades ocultas que pode utilizar para se divertir muito com a música. Vamos mostrar como poderá também no iOS 18 tirar partido desta dica. Atenção, funciona em qualquer versão a partir do iOS 14.

Utilizar uma funcionalidade secreta dos AirPods como karaoke

Com o Apple Music, o utilizador pode tirar partido da funcionalidade de karaoke para obter um retorno vocal utilizando o microfone dos AirPods. Vamos ver um dos truques e um pequeno tutorial sobre como tirar partido da função de Associabilidade "Audição" nas definições do telefone.

A ideia é poder cantar a versão instrumental e poder ouvir a sua própria voz em tempo real.

É necessário efetuar algumas configurações. Para tal, ligamos os AirPods ao iPhone. Acedemos à Central de controlo e ativamos a opção "Audição". Se não encontrarmos esta opção na Central de controlo, podemos ativar a mesma nas definições.

Nos dispositivos antes do iOS 18, basta irmos a Definições > Central de controlo e escolhermos a opção na área das funcionalidades inativas, simplesmente clicando no sinal + a verde. Isso fará com que salte para as funcionalidades ativas, na parte de cima.

No iOS 18, temos de ir diretamente à Central de controlo, deslizamos o dedo no ecrã inicial do nosso iPhone desde o canto superior direito até mais abaixo.

Abrimos a Central de controlo, no canto superior esquerdo, clicamos no sinal + (mais) ;

; Agora vamos à opção Adicionar um controlo ;

; Deslizamos o ecrã até Acessibilidade - audição e escolhemos a opção Audição;

e escolhemos a opção Audição; Clicamos no ecrã num lugar qualquer para a Central integrar o novo campo.

Feito isto, vamos à opção Audição onde veremos algumas caixas e escolheremos "Áudio em direto".

Desta forma, já ativámos o que nos interessa, onde poderemos ouvir a nossa própria voz nos AirPods. Esta voz, como já referimos, será captada pelo microfone dos auscultadores.

Uma vez ativada esta função, podemos combinar os aparelhos auditivos, um pode ser usado na orelha e o outro como microfone. Ou pode ter os dois auscultadores nas orelhas.

Agora abrimos a aplicação Apple Music e escolhemos a música;

Procuramos o ícone do microfone no canto inferior direito do ecrã e ativamos o mesmo;

Ativada a função de karaoke e podemos desfrutar dela.

Se não usarmos a app Apple Music, também podemos fazer isso com outra aplicação, como o YouTube. Para isso, procuramos uma música em formato karaoke.

Com os recursos ativados desde o início, pode usar o modo Karaoke com AirPods. Lembre-se apenas de o desligar quando terminar, para que os auscultadores voltem ao seu estado normal.