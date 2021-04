Pegadas digitais na Internet? Saiba como limpar as suas…

Sempre que navegamos na internet vamos deixando “pegadas digitais”. Os nossos conteúdos nas redes sociais, transações de pagamentos online, histórico de localizações, emails, textos enviados através das diferentes plataformas de mensagens instantâneas – estes são apenas alguns dos dados que fazem parte da sua pegada digital.

A ESET deixa algumas dicas e explica como limpar as suas pegadas digitais.

Existem três passos simples que os especialistas da empresa de cibersegurança ESET sugerem e que pode tomar para limpar a sua bagagem digital. E não tem de se tornar num eremita: tem sobretudo a ver com tomar decisões inteligentes e conseguir um equilíbrio entre privacidade e conveniência.

Passo n.º 1: verifique as definições e privacidade das suas redes sociais

O primeiro passo a tomar deverá consistir na configuração detalhada das definições de privacidade em todas as redes sociais onde está presente. Isto inclui verificar quem pode encontrar o seu perfil em cada uma dessas redes e, sobretudo, quem pode ver os seus conteúdos.

Dependendo do número de redes que utilize, este é um processo que poderá ser um pouco tedioso, mas vale bem o esforço. Outro passo é revistar posts mais antigos. Afinal, ninguém quer saber sobre o brunch que teve com os seus amigos naquela viagem de 2009 a França (sabe que 2009 já foi há mais de 10 anos, certo?!).

Uma vez feita esta auditoria aos seus posts e alteradas as definições de privacidade do seu perfil para limitar quem tem acesso ao seu conteúdo, chegou a altura de limpar a sua lista de “amigos”. Poderá soar um pouco drástico, mas pense que isto consiste sobretudo em curar a lista de pessoas (muitas delas não são sequer suas amigas!) que têm acesso aos seus posts e ao seu perfil.

Passo n.º 2: verifique outras contas que tenha e limpe-as

A maioria das pessoas possui dezenas, nalguns casos centenas, de contas online. Você provavelmente criou contas em inúmeros websites de comércio eletrónico que poderá ter usado apenas um ou duas vezes, em “fitness trackers”, aplicações, jogos, etc…

A lista deverá ser longa. Cada uma destas contas certamente guarda diferentes tipos de informações sobre si, incluindo nome, data de nascimento e morada, mas também coisas bem pessoais, como peso, medidas corporais e número de telefone.

No momento de fazermos a nossa “limpeza”, podemos também aproveitar as opções de SSO (Single Sign-On )que temos vindo a usar – sejam elas contas do Facebook, da Google, da Apple ou outras – para verificarmos a quem demos acesso e, se necessário, revogarmos esse acesso e apagar o vínculo entre as contas.

Caso tenha optado por usar determinados endereços de email para se inscrever nesses serviços, poderá sempre ir às caixas de email respetivas e procurar palavras chave como “unsubscribe”, “sign in” ou “welcome”, que normalmente possuem instruções para anular a inscrição.

Passo n.º 3: ponha ordem nas suas newsletters

E, já que falamos em verificar o conteúdo das suas caixas de correio, outra forma de diminuir a sua pegada digital passa por reduzir o número de newsletters que anda a receber.

Muitas destas subscrições de newsletters surgem em paralelo com a criação de contas para vários serviços e lojas online, que depois usam emails para bombardear com várias ofertas de descontos e promoções. E estes são dados adicionais que as empresas têm sobre si e que poderão cair nas mãos erradas.

Uma vez anulada a subscrição destas newsletters, deverá criar um endereço de email dedicado para usar só em compras não recorrentes. Isto trará dois benefícios: o primeiro é que o seu email principal será reservado apenas paras as coisas importantes; o outro é que terá este tipo de contas todas sob um só “telhado” com os seus dados ao abrigo de sequestro.

Pode ainda usar a ferramenta “Privacy Checkup” da Google para saber que dados sobre si estão guardados e removê-los também. Aliás, já que está com a mão na massa, pode também fazer o mesmo com a ferramenta de verificação de privacidade do Facebook.