IA: Voz de Albert Einstein ganha vida para um chatbot

Já pensou quem escolheria se lhe fosse dada oportunidade de falar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta? Se a sua resposta é Albert Einstein, é possível que consiga conversar efetivamente com ele. Isto, porque a colaboração de duas empresas germinou a voz do ícone da ciência.

A plataforma digital dá vida à voz de Albert Einstein para um chatbot de conversação.

Uma conversa com Einstein

A empresa de produção de conteúdos áudio Aflorithmic e os criadores de humanos digitais UneeQ colaboraram para sincronizar a voz do cientista Albert Einstein.

O objetivo das duas empresas é que as pessoas tenham a oportunidade de fazer perguntas, como se estivessem a privar efetivamente com a pessoa que está a ser recriada. Conforme explicaram, escolheram Einstein pela sua reputação de génio, por ser um ícone histórico e entusiasta da tecnologia.

Além disso, acharam que seria alguém a quem muitas pessoas iriam realmente querer fazer perguntas.

A primeira de muitas conversas peculiares

Para concretização do conceito, a UneeQ utilizou Inteligência Artificial: combinou técnicas de processamento visuais e um motor avançado de conhecimento computacional, de modo a tornar o protótipo o mais realista possível.

Relativamente à voz, os especialistas perceberam, através de relatos históricos, que Einstein tinha um sotaque alemão, falava de forma lenta e ligeiramente aguda.

Embora os registos sejam de má qualidade e os especialistas tenham alguma dificuldade em recriar a forma como Einstein soava, acreditam que as pessoas priorizarão o facto de poderem “falar” com ele. Mais do que isso, os investigadores atribuíram ao robô a capacidade de refletir enquanto fala, bem como de interagir com os utilizadores.

A fim de tornar o seu Einstein o mais realista possível, as empresas querem diminuir o tempo de resposta do cientista. Aliás, em duas semanas, já diminuíram de 12 para menos de 3 segundos.

Ambas as empresas esperam que este chatbot do Einstein seja apenas o início do potencial interativo e de conversação da IA com os humanos.

