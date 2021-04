Fabricante chinesa vai lançar SSDs específicos para minerar a criptomoeda Chia

Ontem demos a conhecer a Chia, uma criptomoeda criada pelo fundador do BitTorrent e que pretende ser mais ecológica do que as demais.

Uma das características desta moeda digital é que pode ser minerada através de discos HDD e SSD. Nesse sentido, a fabricante chinesa Asgard irá lançar discos SSD exclusivos para a mineração da Chia.

A moeda digital Chia encontra-se ainda numa fase inicial e, para já, ainda não está disponível para compra no mercado. No entanto a criptomoeda de Bram Cohen, criador do BitTorrent, tem ganho cada vez mais popularidade, sobretudo na China.

Esta criptomoeda pode ser minerada através de discos HDD e SSD. Por conseguinte, torna-se então mais ecológica devido ao menor gasto de energia de que necessita, comparativamente às outras moedas digitais, como Ethereum, que recorrem ao processamento das placas gráficas. Para além disso, também fica mais barato minerar com estes equipamentos do que com as GPUs.

Asgard vai lançar SSDs específicos para minerar a moeda Chia

Era apenas uma questão de tempo até que a indústria tecnológica olhasse para esta criptomoeda como uma oportunidade de negócio. Dessa forma, a fabricante chinesa Asgard vai lançar discos SSD específicos para a mineração da moeda digital Chia.

A Asgard, também conhecida como Jiahe Jinwei, é a maior fabricante chinesa de armazenamento SSD. E já anunciou um novo plano para produzir discos SSD com foco na mineração da criptomoeda Chia. A ideia, por sua vez, designa-se de ChiaCoin Mining Disk Production Project.

Para já ainda não foram revelados muitos mais detalhes sobre o projeto. Contudo, podemos inferir que se trata da produção de SSDs com maior durabilidade, altas velocidades de leitura, maior performance, entre outros aspetos.

Além disso, estes novos equipamentos também poderão chegar com um preço diferente dos SSDs ‘comuns’. No entanto tal também vai depender da popularidade e do valor que a moeda possa vir a atingir daqui para a frente.

