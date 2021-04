Apostas desportivas registam forte crescimento em Portugal

O setor das apostas desportivas está a atravessar o seu período de mais forte crescimento de sempre. O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), organismo pertencente ao Turismo de Portugal, anunciou que a receita proveniente de operações de submissão de apostas desportivas na internet, para empresas a operar legalmente em Portugal, subiu 89,6% no último trimestre de 2020, em relação ao trimestre homólogo de 2019.

As apostas constituem o “grosso” das receitas dos operadores online, tendo ultrapassado os jogos de casino.

O futebol é de longe o desporto que recebe mais interesse dos apostadores, acolhendo cerca de 86% do total. O basquetebol e o ténis são, a grande distância, os desportos seguintes mais procurados, ambos a rondar os 5%.

Recorde-se que as apostas desportivas, juntamente com os jogos de casino na internet, foram legalizadas em 2015, impondo-se a obrigatoriedade, às empresas interessadas, de obter uma licença de operação junto do SRIJ. Este organismo, por vezes designado como “a ASAE do jogo”, funciona sob tutela do Turismo de Portugal que, por sua vez, está integrado no Ministério da Economia.

Não surpreende, portanto, que estejam a surgir novos sites de apostas, e também casinos online, obtendo licença junto do SRIJ para operar legalmente em Portugal. Espera-se que, nos próximos anos, mais operadores, nacionais e estrangeiros, se juntem assim ao mercado, aumentando a concorrência e a qualidade da oferta apresentada.

Uma tendência geral de 2020

Os números do último trimestre refletem uma tendência geral que já vinha de trás. De acordo com o Diário de Notícias, o segundo semestre foi, contabilizado no seu conjunto, aquele em que os portugueses mais jogaram online (somando o conjunto de apostas desportivas e casino). O SRIJ anunciou que as plataformas de jogo online receberam, ao todo, cerca de 5700 milhões de euros em apostas ou jogadas durante todo o ano de 2020, o que dá uma média de 15 milhões de euros por dia. O segundo semestre alcançou um máximo de cerca de 3160 milhões, superando os cerca de 2530 milhões do primeiro.

Mais permanência em casa…

O ano de 2020 foi revolucionário sob vários aspetos. Um grande número de pessoas, por motivos vários e bem conhecidos, foi forçado a permanecer em casa por mais tempo. O teletrabalho tornou-se, pela primeira vez, uma tendência geral; mais pessoas passaram a estar mais tempo na internet e a dominar diversas ferramentas de comunicação online. Nesse sentido, esta circunstância ajudou a criar mais oportunidades para mais pessoas experimentarem as plataformas de jogos de casino e apostas desportivas.

…mas também novas tendências e hábitos

Além do trabalho, também o lazer foi “tomado” pelo online ao longo do ano anterior. Com mais tempo em frente ao ecrã do computador, surgiu uma renovada disponibilidade para experimentar novas plataformas, novos divertimentos e alternativas ainda não exploradas. Não deve ser escamoteado o papel fundamental dos acessos “mobile”, através de smartphone e tablet, cada vez mais apreciados pelos utilizadores portugueses – e especialmente em contexto doméstico, recorrendo ao Wi-Fi da rede caseira sem preocupações de consumo de dados móveis. As plataformas de jogo online estão totalmente integradas com o cenário atual de desenvolvimento mobile e permitem o acesso das suas plataformas a equipamentos móveis, geralmente com quase todas (ou mesmo todas) as funcionalidades existentes em ambiente web.

Uma vez conquistado o novo hábito, é expetável que o mercado solidifique e amadureça, tornando o ato de apostar em desportos cada vez mais “mainstream”. A presença mais habitual de publicidade referente às casas de apostas, nos mais diversos contextos (online, televisão, outdoors urbanos, etc.) também vai contribuindo para a sua normalização e aceitação. Longe vão os tempos em que, apesar do patrocínio de uma casa de apostas à Primeira Liga de futebol, o setor operava naquele contexto de omissão legislativo típico dos primeiros anos da internet.