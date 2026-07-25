Trump promete retaliar contra a União Europeia devido a multas gigantescas à Apple e Google

O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou aplicar tarifas pesadas à União Europeia em resposta às sanções financeiras aplicadas a grandes tecnológicas dos Estados Unidos. O governante considera que estas penalizações são injustas e prometeu reverter a situação brevemente.

A reação de Donald Trump na Truth Social

Através de uma publicação detalhada na plataforma Truth Social, o presidente dos Estados Unidos manifestou o seu descontentamento face às recentes decisões do bloco europeu. Trump ameaçou impor taxas alfandegárias substanciais como represália pelas coimas aplicadas a marcas como a Apple, a Google, a Meta e a Amazon.

De acordo com o líder norte-americano, a Europa está a penalizar estas empresas sem qualquer justificação válida, transformando o processo numa autêntica perseguição económica.

Na sua mensagem pública, o governante destacou a recente multa de cerca de 890 milhões de euros aplicada à Google por alegadas violações das regras de concorrência. Trump referiu ainda que os Estados Unidos não vão continuar a tolerar este cenário, e prometeu avançar de imediato com uma investigação formal para proteger o setor tecnológico do país.

O presidente assegurou que as penalizações serão totalmente revogadas e que a União Europeia irá pagar um preço muito elevado por estas ações.

Histórico de ameaças e os valores em causa

Esta não é a primeira vez que a administração norte-americana adota uma postura defensiva e agressiva em relação às políticas de regulação europeias. No passado, as multas impostas a gigantes como a Meta e a Apple já tinham sido classificadas pelo governo dos Estados Unidos como uma forma de extorsão económica.

A tensão comercial entre as duas potências parece assim atingir um novo pico, com ameaças diretas de retaliação alfandegária imediata.

No caso específico da Apple, a menção de Trump a uma sanção de 15 mil milhões de dólares está associada ao longo processo fiscal que envolveu a Irlanda. Em 2024, o tribunal superior europeu determinou que o governo irlandês deveria recuperar cerca de 13 mil milhões de euros em impostos não pagos pela empresa de Cupertino.

Adicionalmente, a marca da maçã foi alvo de outra coima de 570 milhões de euros ao abrigo da nova Lei dos Mercados Digitais, o que intensificou ainda mais os conflitos regulatórios transatlânticos.

Leia também: