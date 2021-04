Chia: a criptomoeda que vai pôr os discos HDD e SSD a minerar

No segmento das criptomoedas, existem algumas que são mais populares do que outras. Por exemplo, a grande parte da população já está habituada a nomes como Bitcoin e Ethereum, mas existem muitas outras.

Por exemplo Chia é uma criptomoeda criada pelo fundador do BitTorrent e que se tem tornado popular sobretudo na China. Para além disso, esta moeda digital vai pôr os discos HDD e SSD a minerar.

O que é a Chia?

Chia é o nome da criptomoeda desenvolvida por Bram Cohen, o criador do BitTorrent, e que está em constante crescimento na China. Não é de todo a moeda digital mais popular ou da qual se ouve falar frequentemente, mas quem sabe esse cenário não mudará?

Esta moeda digital poderá então mudar a forma como atualmente vemos este mercado. Como sabemos, para minerar as criptomoedas, os utilizadores recorrem sobretudo a placas gráficas para Ethereum e ASICs, no caso do Bitcoin. Mas os sistemas com estes equipamentos acabam por ser muito dispendiosos e apresentam um gasto energético significativo.

Desta forma, a Chia tem como objetivo tornar-se numa criptomoeda mais ecológica do que as atuais moedas digitais. Isto porque em vez do processamento das GPUs, esta moeda tem como foco o armazenamento, uma solução mais sustentável.

Nesse sentido, esta criptomoeda seria minerada através de discos HDD e SSD. Trata-se de equipamentos mais baratos, e que garantem a mesma privacidade e segurança existente noutros criptoativos.

De acordo com o site oficial da Chia:

Acreditamos que a criptomoeda deve ser mais fácil de usar do que o dinheiro, mais difícil de perder e quase impossível de roubar. Qualquer pessoa que queira validar transações deve ser capaz de trabalhar sem hardware descartável ou sem uma grande conta de eletricidade.

Mineradores já começam a comprar HDDs e SSDs em massa

Assim, em vez de um método de “proof work”, a Chia usa o modelo “prova de tempo e espaço”, através da utilização do armazenamento de disco para os negócios.

Para já, a moeda ainda não está disponível para compra no mercado, mas os mineradores já aguardam ansiosos pela sua chegada. Segundo informações do HKEPC, algumas pessoas na China já começaram a comprar HDDs e SDDs em grandes quantidades.

Em Hong Kong, por exemplo, quem se interessa por esta criptomoeda já garantiu discos de armazenamento com capacidades entre 4 TB a 18 TB. Além disso, a gigante fabricante chinesa Jiahe Jinwei já disse que está sem stock dos seus principais SSDs NVMe de 1 TB e 2 TB.

Portanto, com todo este panorama, é também de esperar que os preços dos discos sofram alguma alteração em breve.