Mesmo sendo já o terceiro browser mais usado na Internet, o Firefox mantém a sua importância e peso nos utilizadores. A Mozilla continua a desenvolver e a melhorar a sua proposta, para assim conseguir cativar todos.

Com a mais recente versão lançada há poucas horas, é o momento certo para atualizar. O Firefox 88 traz algumas novidades e melhorias, deixando para trás algum do seu legado, que cada vez mais está mais desatualizado.

São muitas as novidades no Firefox 88

Foi agora que a Mozilla trouxe para os seus utilizadores o Firefox 88, com todas as suas novidades e melhorias. Esta nova versão está já a ser disponibilizada a todos os que têm este browser instalado e já em utilização.

Uma das mais visíveis e que pode ter impacto junto dos utilizadores é a perda de suporte para o protocolo FTP. Este está a sair do Firefox, por não garantir nenhuma segurança. Pode ainda ser ativado nesta e na próxima versão. Na 90, a Mozilla irá remover de vez esta capacidade.

É o fim do FTP neste browser

Para ter de volta o suporte para FTP, basta abrir o endereço about:config e confirmar os alertas de segurança. Aqui dentro devem procurar a entrada network.ftp.enabled, que estará com o valor False. Basta um duplo clique para tornar a True e ativar esta opção.

Outra novidade importante vem na utilização dos ficheiros PDF. Passa a haver suporte agora para a utilização de JavaScript nestes documentos. Assim, e porque alguns ficheiros têm já presente esta linguagem , fica mis simples a sua utilização.

Mozilla tem ainda mais outras melhorias

Por fim, e numa mudança muito interessante na interface, a captura de imagens mudou. Deixa de estar no menu do Firefox e está agora muito mais acessível para os utilizadores do browser da Mozilla. Em qualquer página, basta abrir o menu de contexto e encontra-se agora a opção Tirar uma captura de ecrã.

Há ainda as importantes melhorias de desempenho e as normais correções de problemas. Tudo está já disponível no Firefox 88, para que todos possam testar. O browser da Mozilla melhorou e tem agora novidades importantes.