China: Drones exibem códigos QR gigantes no céu para as pessoas descarregarem jogos

A China é um país onde muitas situações insólitas e caricatas ligadas ao mundo da tecnologia acontecem. E a situação de que falamos hoje é um exemplo claro disso mesmo.

Na região de Xangai, uma criadora de videojogos conseguiu criar algo verdadeiramente inovador. Colocou drones a emitir enormes códigos QR no céu, para que as pessoas pudesses apontar os seus dispositivos e fazerem download de um videojogo.

Drones exibem códigos QR enormes para descarregar videojogos

Os drones vierem revolucionar diversos segmentos, desde a mobilidade, fotografia e vídeo, entregas, entre muitos outros. Mas estes gadgets também permitem dar, quase literalmente, asas à imaginação para levar a cabo diversos projetos e ideias interessantes.

Nesse sentido, a empresa responsável pela criação do jogo ‘Princess Connect Re: Dive‘, decidiu celebrar o aniversário do título de uma forma bem especial. Recentemente a criadora apresentou em Xangai um mega espetáculo massivo de drones. Para o efeito foram então utilizados um total de 1.500 drones que voaram até aos céus da cidade chinesa em plena noite.

Nos céus, os drones realizaram diversas coreografias com referências ao videojogo. Foram criadas e exibidas personagens do jogo, mensagens, o logotipo do título, entre outras coisas.

Mas o mais engraçado foi deixado para o final do espetáculo. Os drones formatam um código QR gigante no céu para que as pessoas pudessem capturá-lo com os seus smartphones. Desta forma, o código transformava-se num link personalizado que permitia aos espetadores fazer download do jogo para os seus telefones, bem como aceder a mais informações sobre o mesmo.

Veja o vídeo:

Esta ideia foi então muito bem pensada, uma vez que a China é um dos países onde os códigos QR são mais utilizados.

Também no ano passado a empresa criou algo do género na altura do lançamento do jogo. Mas dessa vez, o código QR foi pintado num prédio, sem mais detalhes, para levar as pessoas a capturá-lo e acederem diretamente à loja de apps.