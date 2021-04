O estranho acidente com o Tesla Model S! O que diz Elon Musk?

Como é comum, a Tesla viu o acidente com um veículo da marca ser notícia à escala mundial. Do acidente resultaram dois mortos, mas há várias questões por responder. Inicialmente supunha-se que o carro seguia em piloto automático, mas Elon Musk já veio garantir que não.

Saiba o que disse Elon Musk relativamente a este estranho acidente.

Elon Musk afirmou recentemente que o Tesla Model S envolvido num acidente fatal no Texas, sem ninguém no assento do motorista não estava em piloto automático.

O cenário é simplesmente estranho e as questões são mais que muitas. De relembrar que, de acordo com as informações, o veículo elétrico embateu numa árvore, em Houston, tendo morrido todos os ocupantes. Após o embate, o Tesla acabou mesmo por se incendiar.

Acidente muito estranho a envolver um Tesla…

O estranho deste acidente é que as autoridades referiram que não havia ninguém no banco do condutor. De acordo com o que foi revelado, havia um corpo do lado do passageiro e outro no banco de trás.

Elon Musk, CEO da Tesla, referiu que já foram obtidos os “logs” do veículo que confirmam que o Tesla não tinha o piloto automático ativo. Além disso, Musk refere ainda que o carro não tinha FSD (Full Self-Driving). Assim, na sua versão base do piloto automático, é necessário que existam marcações na estrada para que esta funcionalidade se ative… algo que também não existia.

O National Transportation Safety Board revelou que vai investigar o acidente. Tal como já referimos, a Tesla tem elevados índices de segurança dos seus veículos. As notas de avaliação do NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) para os diversos modelos da empresa americana são normalmente altas e nesse sentido não há razões para desconfiar da segurança da marca de Elon Musk.

