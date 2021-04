Há um novo iPad PRO com 5G e com processador M1

No segmento da tecnologia, hoje o dia é da Apple. A empresa de Cupertino tem vindo a apresentar várias novidades neste final da tarde. Destaque para as AirTags, nova Apple TV, novo iMac e muito mais.

Outra das novidades é o novo iPad PRO que chega já com suporte para 5G e com o processador M1 da Apple.

iPad PRO está mais poderoso que nunca…

Está apresentado aquele que é o iPad Pro mais poderoso até ao momento. A Apple dotou o seu “tablet” com as últimas tecnologias do mercado e com mais desempenho, graças à integração do processador M1 da Apple (que já está disponível no MacBook Pro, no MacBook Air, Mac Mini e também novo iMac).

Além disso, o novo iPad PRO vem com 5G ultrarrápido e com um impressionante ecrã de Retina XDR líquido de 12,9″.

Com o inovador chip M1, o desempenho é levado a um nível totalmente novo. A eficiência energética garantida pelo M1 permite, a par de odo o desempenho, uma enorme autonomia que poderá chegar a um dia.

Além disso, o novo iPad Pro chega também com interface Thunderbolt e câmaras com melhor qualidade.

Resumo das especificações do novo iPad Pro

Bateria para todo o dia

4 colunas audio

Interface Thunderbolt

16 GB de memória (que pode ir até aos 2TB)

Center Stage

Processador M1

Suporte para Face ID

Wi-Fi 6

Câmaras Wide e Ultra Wide

Suporte para 5G

e muito mais…

A câmara frontal do iPad Pro é ultrawide, e traz ainda uma funcionalidade muito interessante designada de Center Stage. Quando o utilizador se move numa chamada de vídeo, o sistema procura o rosto e foca a imagem. Tudo isto feito através de software.

O novo iPad Pro está disponível para encomenda a partir de sexta-feira, 30 de abril, na apple.com, e estará disponível na segunda quinzena de maio. Estão também disponíveis vários acessórios.