Apple deverá lançar um novo iPad Air, iPad Pro e um novo MacBook Air em março

Já passou mais de um ano sem novos iPads e isso é um pouco estranho vindo da Apple. Aliás, no final de 2023, alguns rumores davam como certo o lançamento de novos tablets para refrescar algumas séries, mas tal não aconteceu. Também se falou na possibilidade dos novos iPad Pro e iPad Air chegarem no primeiro trimestre deste ano, e parece que finalmente será esse o caso.

Os iPads continuam a ser um produto muito rentável para a Apple e sem concorrência. Contudo, a empresa precisa renovar as linhas, visto que com os anos a passar, alguma tecnologia torna-se menos atual. Segundo alguns rumores, a empresa de Cupertino deverá dentro de poucas semanas lançar uma mão cheia de atualizações.

Para já, existem possíveis datas da keynote apontadas para o mês de março ou abril, mas lembre-se que março sempre foi o mês do iPad devido ao número de apresentações que ocorrem anualmente neste mês. Além disso, é provável que, para além do novo iPad Air e iPad Pro, vejamos um novo MacBook Air renovado.

Março ou abril: a Apple vai lançar novos iPad Pro e Air e um MacBook Air

Mark Gurman voltou a divulgar as previsões para a próxima apresentação da Apple, a primeira de 2024. Tudo parece girar em torno de março ou abril, altura em que veremos novos modelos de iPad e um novo MacBook Air. Sim, é verdade que há muito tempo que se espera pelos novos modelos de iPad Air com um ecrã maior e pela chegada dos novos chips da série M da Apple ao Pro.

O novo MacBook Air vai tirar partido da apresentação e será completamente renovado. No seu caso haverá dois modelos de 13 e 15 polegadas que serão atualizados ao mesmo tempo. Incluirão o chip M3 utilizado nos últimos Macs apresentados pela Apple e não incluirão grandes alterações de design, tendo em conta que a última atualização foi já uma grande mudança no design da gama Air.

Mas as estrelas da keynote serão, sem dúvida, o iPad Air e o iPad Pro. No caso do iPad Air, espera-se um novo modelo de 12,9 polegadas e o modelo de 10,9 polegadas deverá manter-se inalterado.

A integração do chip M2, o Wi-Fi 6E ou uma nova câmara traseira poderão ser os elementos-chave da atualização. Por fim, para o iPad Pro, espera-se que a integração de painéis OLED permita aos utilizadores desfrutar de um ecrã com mais brilho, mais contraste e menor consumo de energia, um grande passo para a gama Pro. No entanto, estes ecrãs irão aumentar o preço dos dispositivos.

Steve Jobs apresentou o MacBook Air ao Mundo há 16 anos

Estamos ainda na data de aniversário que comemora os 16 anos de vida do MacBook Air. Foi no dia 15 de janeiro de 2008, que, o então CEO da Apple, Steve Jobs, mostrou ao mundo o MacBook Air. A apresentação ficou marcada na história da empresa pelo facto do executivo ter retirado o dispositivo de um envelope amarelo para destacar a sua espessura.

O MacBook Air foi anunciado durante uma palestra da Apple no evento Macworld Expo. Além do portátil, a empresa também mostrou outras novidades, como o lançamento da Time Capsule, atualizações para o iPhone e iPod touch e muito mais. Mas o Air mudava para sempre o cardápio de computadores portáteis da empresa de Cupertino.

Este ano poderá receber mais uma atualização, mais poderosa, mais fina e igualmente com o toque frio do alumínio.