Jornais britânicos dizem à Apple que o seu “apagador da web” vai pôr o jornalismo em risco

Recentemente, descobriu-se que o Safari irá adicionar a possibilidade de desativar seletivamente os anúncios online. Isto dará ao utilizador o potencial de, simplesmente, desligar a publicidade, atualmente o motor de uma internet global e democratizada. Como resultado, alguns grupos de jornais do Reino Unido apresentaram o seu descontentamento à Apple.

Safari com poder de "acabar" com a PUB online

A funcionalidade do Safari descoberta em abril de 2024 permitirá aos utilizadores optar por remover automaticamente determinadas partes das páginas Web, muito provavelmente anúncios publicitários. Espera-se que o recurso seja lançado como parte do iOS 18 e fará parte dos anúncios de IA da Apple na WWDC.

De acordo com o Financial Times, a notícia desta funcionalidade levou a News Media Association do Reino Unido a queixar-se. A mesma fonte diz que uma carta foi enviada ao chefe de assuntos governamentais da Apple no Reino Unido, sobre a ameaça deste recurso para o futuro do jornalismo.

A carta da News Media Association afirma que “o bloqueio de anúncios é um instrumento contundente, que frustra a capacidade dos criadores de conteúdos de financiarem o seu trabalho de forma sustentável”. A associação afirma que o jornalismo pode tornar-se insustentável e que também levanta questões de responsabilidade editorial.

A organização quer reunir-se com a Apple para discutir a funcionalidade. A Apple ainda não respondeu publicamente.

No entanto, antes de qualquer sinal desta funcionalidade de apagamento da Web, há sinais de falha na responsabilidade editorial. A News Media Association não indica quais as publicações que são membros, embora o Financial Times afirme que a associação inclui títulos de tabloides como o The Sun e o Daily Mail.

Se o próprio Financial Times é um membro, faz sentido que possa listar esses exemplos, mas não diz se faz parte da News Media Association. A publicação também não indica o cargo correto da pessoa que escreveu à Apple UK. Segundo informações, uma rápida pesquisa no LinkedIn mostrou ser Emma Haselhurst, chefe de Assuntos Governamentais da Apple no Reino Unido.