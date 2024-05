Conheça todas as novidades que a Google apresentou na I/O de 2024

Há um cerca de um ano que a Google revelou pela primeira vez as bases para o Gemini, a IA nativa da gigante das pesquisas. Agora, a Google voltou a dar um passo de gigante e apresentou muitas novidades neste campo na sua I/O. Vamos conhecer todas as novidades que a Google já apresentou na I/O de 2024.

A I/O de 2024 já está a decorrer e as novidades no campo da IA são muitas. Foi mostrado como a Google a fazer evoluir a Gemini, apresentando inovações de IA em produtos, investigação e infraestrutura, e como isso aproxima a empresa do seu objetivo final de tornar a IA útil para todos.

Todos os produtos Google com mais de dois mil milhões de utilizadores são desenvolvidos com o Gemini. Hoje mostraram como isso ajuda a criar novas experiências e a tornar esses produtos ainda mais úteis:

Expandindo os Resumos de IA na Pesquisa - Com um novo modelo Gemini personalizado – capaz de raciocínio, planeamento e multimodalidade em várias etapas – combinado com a pesquisa de excelência poderá, em breve, fazer perguntas complexas em várias etapas e personalizar os resultados da pesquisa. e até mesmo fazer perguntas com vídeos.

. As capacidades do Gemini serão expandidas a mais utilizadores e integradas no painel lateral do Gmail, Docs, Drive, Slides e Sheets. Funcionalidades do Gemini serão acrescentadas à aplicação mobile do Gemini. Gemini para Android. A Google está a incorporar a IA diretamente no Android. Os alunos agora podem obter ajuda com os trabalhos de casa com o Círcunlar para Pesquisar. E a sobreposição do Gemini irá proporcionar sugestões dinâmicas relacionadas com o que está no ecrã - resumir um PDF ou fazer perguntas a um vídeo – enquanto o TalkBack with Gemini será capaz de descrever imagens ainda mais detalhadas.

A Google também está a trazer o Gemini 1.5 Pro para subscritores do Gemini Advanced em mais de 35 idiomas, juntamente com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens – o chatbot de consumo mais longo e amplamente disponível no mundo. Isto significa que pode compreender mais informação do que nunca, um PDF de 1.500 páginas e, em breve, 30.000 linhas de código e um vídeo de uma hora.

Os subscritores do Gemini Advanced também terão acesso em breve ao Live, uma nova experiência de conversação móvel. Com o Live, pode conversar com o Gemini e escolher entre diferentes vozes com som natural. Pode conversar ao seu ritmo e até interromper com questões, tornando a conversação mais intuitiva.

A Google está também a olhar para frente e para os próximos modelos: partilhou mais detalhes sobre o Gemini 1.5 Flash, um modelo mais económico construído com base no feedback dos utilizadores, com latências mais baixas e o Projeto Astra, a visão para a próxima geração de assistentes de IA; um agente responsivo que pode compreender e reagir ao contexto das conversas.

Ao usar o poder do Gemini, a Google prevê tornar a IA útil para todos. A missão da empresa é organizar as informações do mundo em cada entrada, tornando-as acessíveis por meio de qualquer saída e combinando as informações do mundo com as informações do SEU mundo num ambiente que seja realmente útil para si. O Gemini irá ajudá-lo a atingir esse objetivo.