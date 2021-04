O espaço num smartphone é um elemento essencial e deve ser gerido de forma muito cuidada. Mesmo com cada vez mais espaço disponível, a verdade é que estamos a ter ficheiros multimédia e imagens cada vez maiores.

Com as apps de mensagens é normal e corriqueiro que sejam enviados vídeos e outros ficheiros. Assim, importa encontrar formas de reduzir o espaço ocupado, principalmente nos vídeos. Hoje explicamos como comprimir os vídeos do Telegram para ocuparem menos espaço.

Ganhar espaço no smartphone rapidamente

Em qualquer app de mensagens a troca de vídeos e imagens é normal. Em especial nos grupos este processo acontece recorrentemente, o que acumula para que depois os possa passar a outros utilizadores e a outros grupos.

Claro que o Telegram tem uma funcionalidade que permite reduzir o tamanho dos vídeos. Este acontece de forma simples e é feito dentro da própria app. Tudo fica mais rápido e com o mínimo esforço do utilizador.

Comprimir o vídeo é a melhor solução

Abra então o menu do Telegram, que fica no topo esquerdo desta mesma app. Aí dentro deve depois escolha a opção Mensagens salvas. De destacar que os vídeos não precisam de estar memorizados ou guardados como uma mensagem salva.

Dentro desta nova área, deve procurar o ícone do clipe, para aceder aos elementos multimédia do Telegram. De imediato aparece uma lista com as imagens e os vídeos que estão armazenados no smartphone. Escolha o vídeo que querem diminuir o tamanho para avançar.

Fácil de fazer no Telegram

Na zona inferior deste editor estará um símbolo de uma roda dentada, marcada com HD. Escolha e aceda finalmente à compressão do vídeo. Pode escolher se quer controlar o tamanho ou a qualidade. Basta deslizar os controlos presentes.

Ao terminar o vídeo deverá ocupar menos espaço, mas depende sempre do que for definido. Menor qualidade e tamanho menor levam a uma ocupação menor de espaço no smartphone. É desta forma simples que pode finalmente comprimir os vídeos do Telegram para ocuparem menos espaço.