MediaTek poderá ser a primeira empresa a lançar chips de 4nm

A indústria dos chips está cada vez mais evoluída no que respeita ao seu processo de fabrico. E numa altura em que a litografia de 5nm é atualmente a mais avançada já no mercado, também se começa a falar cada vez mais nos processos de 3nm e até de 2nm.

No entanto, as últimas notícias revelam que a taiwanesa MediaTek será a primeira empresa a lançar chips de 4 nanómetros.

Com a evolução do processo de fabrico, o mercado dos chips está cada vez mais competitivo. As marcas pretendem ser as primeiras a agarrar a oportunidade única de lançar em primeira mão equipamentos compostos com a mais atual tecnologia. Desta forma, marcas como a Apple, MediaTek, Qualcomm, entre outras, vão estar muito atentas a todas as oportunidades e movimentações da concorrência.

MediaTek poderá ser a primeira a lançar chips de 4nm

A MediaTek tem crescido gradualmente e, aos pouco, vai conseguindo alcançar as suas marcas rivais. Desta forma, segundo os últimos relatórios do mundo industrial, a empresa de Taiwan será a primeira a oferecer aos clientes OEM chips produzidos com o processo de fabrico de 4nm da conterrânea TSMC.

De acordo com os detalhes, a produção em massa destes componentes acontecerá no final deste ano de 2021 ou no início de 2022. Ou seja, mais tardar será a meio do próximo ano que chegarão os primeiros smartphones compostos por processadores com litografia de 4nm.

Por conseguinte, algumas das maiores fabricantes de smartphones já reservaram mesmo os próximos chips topo de gama da MediaTek. Entre essas marcas encontram-se a OPPO, Xiaomi, Samsung e Vivo.

O outro lado da moeda revela que, para garantir o pedido de 4nm, a MediaTek pagou 80 dólares (~66 euros) por cada chip. Já os atuais chips custam entre 30 a 35 dólares (~25 a 30 euros). Desta forma, podemos concluir que os próximos telefones com estes componentes serão significativamente mais caros do que os atuais.

Para espicaçar ainda mais este tema, um insider chinês revelou recentemente que o hardware da marca taiwanesa será capaz de competir diretamente com a linha topo de gama Snapdragon 800 da Qualcomm, ao nível de desempenho e consumo de energia.

