Portugal lançou app Europeia para acelerar controlos nas fronteiras

Já está disponível a aplicação móvel Travel to Europe, que permite aos viajantes de países terceiros realizar o pré-registo da informação de viagem antes de chegarem ao controlo de fronteira, tornando o processo de entrada mais eficiente.

Travel to Europe: passe mais rápido no controlo de fronteira

O governo português anunciou recentemente o lançamento da aplicação móvel “Travel to Europe”, uma ferramenta digital europeia que promete reduzir as filas e acelerar os controlos nas fronteiras externas da União Europeia.

A app permite que os viajantes pré‑registem os seus dados pessoais e de viagem, incluindo informações biométricas, até 72 horas antes da chegada a pontos de entrada como aeroportos, agilizando assim o processo de verificação.

Destinada principalmente a cidadãos de países terceiros que entram no espaço Schengen, a aplicação não substitui os controlos oficiais, mas permite que a passagem pela fronteira seja mais rápida e eficiente.

Em Portugal, a novidade já está disponível em aeroportos estratégicos, com destaque para Lisboa, e deverá ser integrada progressivamente noutros pontos de entrada. Esta iniciativa faz parte da implementação do Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que moderniza os controlos migratórios substituindo os tradicionais carimbos em passaportes por registos eletrónicos e dados biométricos.

O objetivo é agilizar a entrada de passageiros, reduzir filas e reforçar a segurança nas fronteiras externas do espaço Schengen, tornando a experiência de viagem mais cómoda para todos.

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