Windows 11: Microsoft quer obrigar os utilizadores a usar o OneDrive no PC

A Microsoft está novamente a fazer publicidade aos seus produtos de forma direta, dentro do Windows 11. DEsta vez, e repetindo o que já fez no passado, está a tentar que o OneDrive seja usado por todos para as cópias de segurança no Windows 11.

Windows 11: alerta tenta levar a usar o OneDrive

O Windows 11 está a apresentar um aviso no menu Iniciar para utilizar o OneDrive e proteger ficheiros e aplicações. Funciona como publicidade disfarçada que não pode ser desativada permanentemente. A giganete do software introduziu esta nova notificação diretamente no menu Iniciar do Windows 11, intitulada "Acção recomendada: Faça cópias de segurança do seu PC", colocandoa assim bem há vista de todos.

Esta mensagem, destacada a amarelo, recomenda o backup de todos os ficheiros e dados das aplicações para garantir que nunca são perdidos. Oferece assim um link direto para iniciar o backup através do OneDrive, garantindo uma segurança maior aos utilizadores e aos seus dados.

Esta não é a primeira vez que a Microsoft incentiva os seus utilizadores a experimentar o OneDrive. O aviso refere: "Queremos garantir que tem sempre acesso aos seus ficheiros, aplicações, definições e palavras-passe, fazendo o seu backup na nuvem". Convida os utilizadores a iniciar o processo através da aplicação de backup do OneDrive.

A Microsoft volta a promover os seus serviços no PC

Clicar em "Continuar" abre a aplicação Windows Backup com o OneDrive. Não se sabe se as alternativas de terceiros também estarão disponíveis em algumas regiões, como a União Europeia. Atualmente, estes avisos não podem ser desativados permanentemente, apenas podem ser ignorados temporariamente.

Desta forma, a Microsoft combina funcionalidade e publicidade disfarçada no Windows 11. Incentiva os utilizadores a experimentar os seus serviços, neste caso, o armazenamento na nuvem OneDrive. É uma linha de acção que a empresa tem seguido no passado e que nem todos os utilizadores apreciam.

Embora alguns possam percecionar este tipo de notificação como negativa, também pode ser vista como informativa. De qualquer forma, existem dezenas de alternativas de terceiros no mercado que cada utilizador deve conhecer para decidir qual delas melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho e orçamento.