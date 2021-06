Ford produziu mais unidades do Mustang Mach-E do que do modelo a gasolina

As marcas respondem às necessidades e desejos do mercado, de forma a satisfazer os consumidores. A par do crescente interesse pelos carros elétricos, apesar de ser bem mais recente, a Ford já produziu mais unidades do Mustang Mach-E do que do seu mítico modelo a gasolina.

Embora o ressoar icónico esteja na estrada desde os anos 1960, talvez o Ford Mustang se associe, numa nova era, ao funcionamento silencioso e à sustentabilidade.

Mustang Mach-E à frente do modelo desportivo a gasolina

Até agora, em 2021, a Ford já produziu mais unidades do SUV Mustang Mach-E do que do carro desportivo a gasolina. Especificamente, foram fabricadas 27.816 unidades do modelo elétrico (na fábrica mexicana), e 26.089 unidades do modelo a gasolina (na fábrica americana).

Apesar de a lista de opções ainda não ser vasta, o CEO da Ford, Jim Farley, disse que a marca espera ter 10 modelos 100% elétricos, até 2030. Isto, porque a empresa planeia aumentar os investimentos nestes modelos em até 36%, atingindo 30 mil milhões de dólares.

Embora a tendência esteja a dar vantagem ao modelo elétrico da Ford, no mercado americano, esta contraria-se, uma vez que, por cada Mach-E vendido, três unidades do desportivo são vendidas. Contudo, à venda desde há pouco tempo, o Mustang Mach-E já conseguiu ser o carro mais vendido na Noruega, em maio deste ano.

O Mustang Mach-E tem sido muito mais forte do que esperávamos, por isso ficámos sem stock disponível.

Revelou o CEO, acrescentando que a espera pelo automóvel, nos EUA, poderia ser de meses.

Ford focada em novos modelos

Segundo a Ford, a atual crise do chip na indústria automóvel desempenhou um papel fundamental na ultrapassagem do Mach-E, uma vez que a empresa está a dar prioridade a novos modelos. São estes o próprio Mach-E ou o novo Bronco. Aliás, a fábrica americana, em Michigan, não produziu um único modelo Mustang a combustão, no mês passado.

Decidimos proteger os modelos Bronco, Bronco Sport, Mach-E e F-150 Lightning. Se pudermos atribuir um módulo a um desses veículos de lançamento, iremos. Os modelos de lançamento são muito importantes para o nosso negócio.

Explicou Farley.

Para além desses modelos, a Ford anunciou, recentemente, que está a preparar um EV Bronco para competir com o EV Jeep Wrangler.

