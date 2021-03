A Samsung acaba de anunciar que é a primeira do mundo a desenvolver um módulo de memória DDR5 com capacidade de 512 GB de RAM. O componente foi feito através da tecnologia de alto desempenho HKMG e promete não só uma maior capacidade como também um melhor desempenho.

As características deste novo produto da marca sul-coreana são realmente espantosas. Vamos então conhecê-lo um pouco melhor.

As fabricantes estão em constante evolução de forma a criar produtos cada vez mais potentes e que melhor sirvam os clientes. Nesse sentido, e mesmo com a escassez de alguns componentes no mercado, cada vez mais surgem notícias de novos produtos, novas apostas, novas fábricas, entre outros. Portanto, mesmo em plena pandemia, o mundo da tecnologia continua a dar passos significativos em frente.

Samsung anuncia a sua memória DDR5 com 512 GB de RAM

A Samsung anunciou hoje um novo módulo de memória com capacidade de uns incríveis 512 GB de RAM. Trata-se do primeiro componente baseado no padrão DDR5 feito com a tecnologia de alto desempenho HKMG (High-K Metal Gate). Em suma, a empresa sul-coreana promete não só mais capacidade, como também um melhor desempenho.

Segundo a Samsung, este novo módulo consegue velocidades de até 7.200 Mbps, e mais do dobro do desempenho oferecido por memórias RAM DDR4. Para além disso, oferece transferências de até 57,6 GB/s e conta com uma redução do consumo de energia de 13%.

A tecnologia HKMG já é utilizada pela Samsung desde 2018 em soluções GDDR6, sendo muito adotada em placas gráficas. Neste caso, a tecnologia melhora o isolamento de corrente dos módulos de memória, uma vez que ignora o silício e utiliza um novo conjunto de metais na construção do componente.

De acordo com a sul-coreana, o módulo é feito com a tecnologia TSV (Through-Silicon Via), que já é usado pela marca desde 2014 quando introduziu os módulos de servidor com capacidades de até 256 GB.

Este novo módulo DDR5 conta com oito camadas de chips DRAM de 16 Gb para oferecer então uma capacidade de 512 GB.

Para já, estes novos módulos chegam primeiro aos data centers e a soluções de inteligência artificial. A Samsung adianta que o componente será compatível com os processadores Xeon “Sapphire Rapids”, que chegam este ano.

A utilização das memórias DDR5 nos computadores domésticos poderá começar a ter maior impacto nas próximas gerações de processadores da Intel e da AMD. Estima-se que tanto a linha Alder Lake como os chips Zen 4 vão chegar ao mercado já com suporte para esta tecnologia.