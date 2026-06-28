Office 2024 com chave digital a partir de 13,4€ na promoção de meio de ano da GoodOffer24

A GoodOffer24 abriu a promoção de meio de ano com cortes acentuados em software, e o destaque vai para a chave digital do Office 2024 Professional Plus CDKey. Com o código TT30, o pacote fica em apenas 13,4€, um valor difícil de igualar para quem precisa do conjunto completo de aplicações da Microsoft.

Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24, loja online especializada na venda de chaves digitais de software a preços reduzidos.

Office 2024 Professional Plus em promoção de meio de ano

O Office 2024 é a versão de compra única da suite de produtividade da Microsoft, pensada para quem prefere pagar uma vez em vez de manter a subscrição mensal do Microsoft 365. A edição Professional Plus reúne as aplicações de trabalho mais utilizadas, com ativação através de chave digital entregue logo após a compra.

Na campanha atual, a suite está disponível por 13,4€ com o código de desconto TT30, que aplica 30% sobre o valor de tabela. É o ponto de entrada mais económico para quem quer Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote sem mensalidades.

O que inclui a edição Professional Plus

A edição Professional Plus do Office 2024 abrange as aplicações habituais do quotidiano de escritório, com a vantagem de funcionar em Windows 10 e Windows 11 sem necessidade de subscrição. As principais aplicações incluídas são:

Word para criação e edição de documentos.

para criação e edição de documentos. Excel para folhas de cálculo e análise de dados.

para folhas de cálculo e análise de dados. PowerPoint para apresentações.

para apresentações. Outlook para gestão de email e calendário.

para gestão de email e calendário. OneNote para notas e organização.

para notas e organização. Access para bases de dados, incluído nesta edição.

Ao contrário do Microsoft 365, esta é uma versão perpétua, ou seja, fica associada ao computador sem renovações periódicas. As funcionalidades de inteligência artificial do Copilot continuam reservadas às edições por subscrição.

Todos os destaques da campanha

A promoção de meio de ano não se limita ao Office. A GoodOffer24 baixou também os preços de vários sistemas operativos e suites, todos com o código TT30 aplicável no checkout. Estes são os valores em destaque:

MS Office 2024 Professional Plus: 13,4€

Windows 11 Pro: 21,8€

Windows 11 Home: 17,9€

Windows 10 Pro: 16,8€

Windows 10 Enterprise LTSC 2021: 12,2€

Office 2021 Pro Plus: 65,9€

Office 2019 Pro Plus: 47,8€

Office 2016 Pro Plus: 26,2€

Para ambientes de servidor e bases de dados, há ainda outras opções com o mesmo desconto:

No campo das ferramentas de produtividade e recuperação de dados, a GoodOffer24 aplica o código TT10 a dois títulos da EaseUS:

Como usar o código de desconto

A aplicação do desconto é simples e faz-se no momento do pagamento. O processo resume-se a três passos:

Escolher o produto pretendido e adicioná-lo ao carrinho.

Introduzir o código TT30 no campo de cupão durante o checkout, ou TT10 nos produtos EaseUS.

Confirmar a compra e receber a chave digital por email para ativação.

A chave é enviada de forma digital, sem custos de envio nem esperas, o que permite ativar o software pouco depois da compra.

Vale a pena nesta promoção de meio de ano

Para quem precisa do Office sem o compromisso de uma subscrição, o valor de 13,4€ pela edição Professional Plus posiciona esta campanha como uma das mais agressivas do semestre. A combinação de preço de entrada, ativação imediata por chave digital e um catálogo que cobre desde o Windows ao Office torna a promoção interessante para uso doméstico e profissional. Quem andava à espera de um pretexto para atualizar o software tem aqui, com o sol já a apertar, um bom motivo para o fazer.