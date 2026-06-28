Office 2024 com chave digital a partir de 13,4€ na promoção de meio de ano da GoodOffer24
A GoodOffer24 abriu a promoção de meio de ano com cortes acentuados em software, e o destaque vai para a chave digital do Office 2024 Professional Plus CDKey. Com o código TT30, o pacote fica em apenas 13,4€, um valor difícil de igualar para quem precisa do conjunto completo de aplicações da Microsoft.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24, loja online especializada na venda de chaves digitais de software a preços reduzidos.
Office 2024 Professional Plus em promoção de meio de ano
O Office 2024 é a versão de compra única da suite de produtividade da Microsoft, pensada para quem prefere pagar uma vez em vez de manter a subscrição mensal do Microsoft 365. A edição Professional Plus reúne as aplicações de trabalho mais utilizadas, com ativação através de chave digital entregue logo após a compra.
Na campanha atual, a suite está disponível por 13,4€ com o código de desconto TT30, que aplica 30% sobre o valor de tabela. É o ponto de entrada mais económico para quem quer Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote sem mensalidades.
O que inclui a edição Professional Plus
A edição Professional Plus do Office 2024 abrange as aplicações habituais do quotidiano de escritório, com a vantagem de funcionar em Windows 10 e Windows 11 sem necessidade de subscrição. As principais aplicações incluídas são:
- Word para criação e edição de documentos.
- Excel para folhas de cálculo e análise de dados.
- PowerPoint para apresentações.
- Outlook para gestão de email e calendário.
- OneNote para notas e organização.
- Access para bases de dados, incluído nesta edição.
Ao contrário do Microsoft 365, esta é uma versão perpétua, ou seja, fica associada ao computador sem renovações periódicas. As funcionalidades de inteligência artificial do Copilot continuam reservadas às edições por subscrição.
Todos os destaques da campanha
A promoção de meio de ano não se limita ao Office. A GoodOffer24 baixou também os preços de vários sistemas operativos e suites, todos com o código TT30 aplicável no checkout. Estes são os valores em destaque:
- MS Office 2024 Professional Plus: 13,4€
- Windows 11 Pro: 21,8€
- Windows 11 Home: 17,9€
- Windows 10 Pro: 16,8€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021: 12,2€
- Office 2021 Pro Plus: 65,9€
- Office 2019 Pro Plus: 47,8€
- Office 2016 Pro Plus: 26,2€
Para ambientes de servidor e bases de dados, há ainda outras opções com o mesmo desconto:
- Windows Server 2025 Standard: 20,9€
- Windows Server 2022 Standard: 20,8€
- MS Access 2024: 18,2€
No campo das ferramentas de produtividade e recuperação de dados, a GoodOffer24 aplica o código TT10 a dois títulos da EaseUS:
- EaseUS VoiceWave Pro (subscrição mensal): 17,5€
- EaseUS Data Recovery Wizard Professional (1 mês): 40,5€
Como usar o código de desconto
A aplicação do desconto é simples e faz-se no momento do pagamento. O processo resume-se a três passos:
- Escolher o produto pretendido e adicioná-lo ao carrinho.
- Introduzir o código TT30 no campo de cupão durante o checkout, ou TT10 nos produtos EaseUS.
- Confirmar a compra e receber a chave digital por email para ativação.
A chave é enviada de forma digital, sem custos de envio nem esperas, o que permite ativar o software pouco depois da compra.
Vale a pena nesta promoção de meio de ano
Para quem precisa do Office sem o compromisso de uma subscrição, o valor de 13,4€ pela edição Professional Plus posiciona esta campanha como uma das mais agressivas do semestre. A combinação de preço de entrada, ativação imediata por chave digital e um catálogo que cobre desde o Windows ao Office torna a promoção interessante para uso doméstico e profissional. Quem andava à espera de um pretexto para atualizar o software tem aqui, com o sol já a apertar, um bom motivo para o fazer.