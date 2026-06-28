Saiba em que datas vai receber as prestações sociais em julho

A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de julho de 2026.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.

Segurança Social: mês de julho de 2026

Dia 3 Doença Profissional: pensões e subsídios

Dia 7 Apoio às Rendas

Dia 8 Pensões Complemento Solidário para idosos Reembolso de despesas de funeral Prestação social para Inclusão

Dia 16 Prestações familiares 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social

Dia 21 Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores

Dia 23 Fundo de Garantia Salarial Rendimento Social de Inserção (RSI)

Dia 28 2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal



Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.

A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.