Saiba em que datas vai receber as prestações sociais em julho
A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de julho de 2026.
Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.
Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.
Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.
Segurança Social: mês de julho de 2026
- Dia 3
- Doença Profissional: pensões e subsídios
- Dia 7
- Apoio às Rendas
- Dia 8
- Pensões
- Complemento Solidário para idosos
- Reembolso de despesas de funeral
- Prestação social para Inclusão
- Dia 16
- Prestações familiares
- 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social
- Dia 21
- Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores
- Dia 23
- Fundo de Garantia Salarial
- Rendimento Social de Inserção (RSI)
- Dia 28
- 2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social
- Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal
Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.
A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.