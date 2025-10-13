Windows 11 Pro barato? Como ativar Windows com chaves digitais e poupar (cupão TT20)
Se procura de uma forma segura de ativar o Windows 11 Pro sem gastar uma fortuna, há boas notícias. A VIP-URCDKey lançou uma nova campanha com descontos em chaves digitais para Windows 11 Pro e outras versões do sistema operativo da Microsoft. E se ainda prefere o clássico Windows 10 Enterprise LTSC 2021, pode também aproveitar esta oferta especial. Em ambos os casos, basta aplicar o cupão TT20 no checkout.
Por que considerar chaves digitais para o Windows
- Preço competitivo: poupança substancial face a outras alternativas.
- Rapidez: receção por email e ativação imediata no dispositivo.
- Praticidade: opções para Windows 11 Pro, Windows 10 LTSC e bundles com Office.
Como ativar Windows 11 Pro em 3 passos
- Aceda à página da campanha e adquira a chave com o cupão TT20 (veja abaixo as opções).
- No Windows 11, abra Definições > Sistema > Ativação e selecione Alterar chave de produto.
- Introduza a chave e confirme. Após alguns segundos, o Windows ficará ativado.
Opções em destaque (desde)
|Produto
|Preço com TT20
|Link
|Windows 11 Pro OEM CD-Key Global
|desde 20,6€
|Ir para a oferta
|Windows 10 Enterprise LTSC 2021
|desde 12€
|Ir para a oferta
|Windows 10 Pro OEM CD-Key Global
|desde 16,5€
|Ir para a oferta
|Windows 11 Home OEM CD-Key Global
|desde 20€
|Ir para a oferta
|Windows 10 Home OEM CD-Key Global
|desde 14,9€
|Ir para a oferta
|Office 2016 Pro Plus CD-Key Global
|desde 28,4€
|Ir para a oferta
|Office 2019 Pro Plus CD-Key Global
|desde 55,5€
|Ir para a oferta
|Office 2021 Pro Plus CD-Key Global
|desde 81,9€
|Ir para a oferta
|Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus
|desde 38,4€
|Ir para a oferta
|Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus
|desde 55,9€
|Ir para a oferta
Os valores apresentados são indicativos da campanha no momento da redação e podem variar. Aplique o cupão TT20 no checkout para obter o preço final.
Checklist rápida antes da compra
- Confirme se pretende Windows 11 Pro ou uma versão específica (ex.: Windows 10 LTSC para máquinas de missão crítica).
- Guarde o cupão TT20 para aplicar no checkout.
- Após receber a chave por email, ative diretamente nas Definições do Windows.
Perguntas frequentes
O cupão TT20 é obrigatório? Não, mas é a forma de garantir a poupança máxima indicada nas ofertas listadas.
Pronto para ativar o Windows?
Escolha a versão, aplique o cupão TT20 e conclua a ativação em minutos:
Este artigo conta com o apoio da VIP-URCDKey na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.