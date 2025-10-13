Operação “Viajar Sem Pressa”: atenção ao excesso de velocidade

Atenção à velocidade e não só! ​A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam a Campanha de Segurança Rodoviária “Viajar sem pressa”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024. A operação começa já amanhã e vai chegar a todos os pontos do país, ilhas inclusive.

Excesso de velocidade é responsável por mais de 60% das infrações

A decorrer entre os dias 14 e 20 de outubro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

Num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.

Se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 80%.

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a condução em excesso de velocidade é um risco para a sua segurança e dos outros:

A velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais;

Quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imobilizar o veículo, quando algo de inesperado acontece;

Numa viagem de 20 km, aumentar a velocidade de 50 para 60 km/hora, permite ganhar apenas 4 minutos. Viaje sem pressa.

A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada.

Na campanha de junho de 2024 (“Viajar sem pressa”), foram fiscalizados 4,9 milhões de veículos por controlo de velocidade, dos quais cerca de 17,8 mil circulavam em excesso de velocidade.