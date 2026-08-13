iPhone 18 da Apple pode mesmo ficar de fora do lançamento do outono deste ano

O habitual calendário de lançamentos da Apple poderá sofrer uma alteração enorme com a chegada do iPhone 18. Informações recentes apontam para que apenas os modelos mais caros cheguem ao mercado no outono de 2026.

Apenas as versões Pro do iPhone 18 chegam no outono

De acordo com um relatório do Economic Daily News, que cita fontes ligadas à Pegatron (uma das principais parceiras de produção da Apple), a empresa de Cupertino planeia lançar a gama iPhone 18 Pro no período habitual do outono.

No entanto, quem pretender adquirir a versão base do iPhone 18 terá de esperar até ao primeiro trimestre do ano seguinte.

Esta decisão alinha-se com vários rumores que têm circulado no setor tecnológico nos últimos meses, sugerindo que a Apple pretende criar um maior distanciamento temporal entre as suas propostas de gama média e premium.

Novos modelos e escassez de componentes justificam a decisão

Para além do adiamento do modelo padrão, as informações sugerem que a tecnológica norte-americana aproveitará o início de 2027 para introduzir novas variantes na sua linha de dispositivos.

Entre as novidades esperadas encontram-se o iPhone 18e, uma alternativa mais acessível do iPhone 18, e uma versão extremamente fina designada temporariamente por iPhone Air.

Analistas de renome, como Ming-Chi Kuo, já tinham antecipado este cenário, que agora ganha força devido aos desafios na cadeia de distribuição. A escassez de semicondutores e memórias estará na origem desta mudança, forçando a Apple a dar prioridade absoluta aos equipamentos com maior margem de lucro.

Esta reestruturação do calendário de lançamentos poderá também abrir espaço para a apresentação de novos formatos de dispositivos no outono de 2026. Os rumores apontam para que a Apple lance, em conjunto com os modelos Pro, o seu muito aguardado smartphone dobrável de ultra-gama.

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