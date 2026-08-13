Aplicação oficial do ChatGPT para desktop já está disponível para Linux

Com um impacto grande junto dos utilizadores, a IA tem procurado ganhar cada vez mais adeptos. A formula para o conseguir é tornar-se simples de utilizar e estar presente em todos os sistemas. A mais recente conquista vem para o Linux, onde a aplicação oficial da OpenAI para o ChatGPT para desktop já chegou.

ChatGPT para desktop já chegou ao Linux

O ChatGPT tornou-se uma das plataformas de IA mais utilizadas no mundo em todas as suas formas. Falamos desta solução tanto na sua versão web como na sua aplicação para desktop, que até então não podia ser utilizada no Linux, mas isso acaba de mudar.

A OpenAI anunciou o lançamento da aplicação oficial ChatGPT para computadores com sistema operativo Linux, conforme confirmado pela empresa na sua conta do X. O ChatGPT, lançado publicamente como aplicação web em todo o mundo em 2022, já estava disponível nos sistemas operativos macOS e Windows desde 2024, mas só chegou ao sistema criado por Linus Torvalds dois anos depois.

Atualmente, a aplicação ChatGPT para desktop no Linux está disponível em versão preview, ou seja, uma versão preliminar, mas é oficial, assinada pela OpenAI e pode ser descarregada por qualquer utilizador que desejar. No entanto, tenha em conta que podem ainda existir alguns erros iniciais, como é comum nestes casos, até que a versão final e estável da aplicação seja lançada mais tarde.

OpenAI continua a levar a IA a todo o lado

A aplicação nativa permite uma experiência mais completa e fluída do que depender da web e do terminal, como acontecia até agora quando se utilizava o ChatGPT no Linux. Inclui todas as principais ferramentas de inteligência artificial da OpenAI: ChatGPT (para uso geral), ChatGPT Work (para utilizadores profissionais) e Codex, o seu modelo para escrever código e programar.

Qualquer utilizador de Linux pode descarregar a nova aplicação ChatGPT nas páginas oficiais de cada uma das suas ferramentas, como o Codex. Alguns utilizadores queixaram-se que só é possível obter a versão para o sistema operativo que se utiliza, o que é um inconveniente para quem utiliza máquinas virtuais Linux em computadores com um sistema diferente.

Atualmente, a aplicação ChatGPT para Linux é apenas compatível com as seguintes distribuições de sistemas operativos: Ubuntu 24.04 LTS e 26.04 LTS, Debian 13 e Fedora 43 e 44. A instalação deve ser feita com pacotes .deb ou .rpm para x64 ou ARM64, como lembrou a empresa que gere a OpenAI.